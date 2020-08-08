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«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

08.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 августа день большой презентации. Сразу двух знаковых проектов: первый – об истории белорусской государственности, второй – о Беларуси сегодняшней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Проект «Гордость за Беларусь» – в столичном доме книги «Светоч» собрал творческую элиту, парламентариев, военных, олимпийских чемпионов, молодежь. Всех, кто любит читать, и кто гордится нашей страной.

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

В течение последних месяцев коллективный труд социологов и журналистов выходил на страницах газеты «Беларусь сегодня», а промоакция развернулась по всей стране. Плакаты с инфографикой, сравнительный анализ и цифры достижений ­украсили киоски «Белсоюзпечати». 

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Ложная скромность здесь неуместна именно поэтому, проект который сегодня был организован, подхвачен и министерствами, и ведомствами, общественными организациями, СМИ. Он заслуживает не просто внимания, а того, чтобы получил дальнейшее свое развитие. И мы видим, он получает это развитие. Изначально это была аналитическая информация, в дальнейшем это были публикации на полосах газеты «Беларусь сегодня». В последующем это получило развитие в инфографике наших самых современных павильонов Белсоюзпечати. Теперь это – книга. Книга, которая увидит свет в ближайшее время.

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Сергей Мусиенко, автор проекта «Гордость за Беларусь»:
Когда мы начинали это, цикл статей, было очень много сомневающихся, которые говорили: «Ну две-три вы напишите и все». Только по медицине три произошло, а четвертый как мы преодолевали ковид будет написан. Потому что сейчас мы понимаем, что мы прошли очень достойно, технологично. Мы транслируем гордость и собственным жителям в первую очередь, и гостям. Поэтому интерес к стране возникает через такие штуки.

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Вскоре проект «Гордость за Беларусь» оформят в печатном виде. За подпиской на эту книгу собралась целая очередь. Плюс плакаты с инфографикой появятся и в школах страны.

Настольной книгой школьника, студента и профессора должно стать еще одного издание, которое сегодня презентовали в «Светочи». Коллективный труд ученых – История белорусской государственности.

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Гэта адказ на тры фундаментальных пытання, на якія і павінна адказваць гісторыя дзяржаўнасці. Адкуль мы, хто мы і куды мы ідзем, на што можам спадзявацца. Гэта падручнік, які павінен выхоўваць пачуццё гонару, годнасці і патрыятызму. Няважна ці ты будзеш інжынерам, ці медыкам, ці настаўнікам. У цябе ёсць твая дзяржава, традыцыі і гісторыя. Гэта кніга пра нас, для нас і пра наш шлях у часе і прасторы. І пра тое, што беларуская дзяржава яна ўжо будзе да прышэсця Хрыста.

«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»


К торжеству знаний и патриотизма присоединилась и Президентская библиотека страны. В «Светоче» организована выставка книг, подаренных нашему Президенту.                  

Люди в материале: Игорь Бузовский, Сергей Мусиенко, Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. 7 августа день большой презентации. Сразу двух знаковых проектов: первый – об истории белорусской государственности, второй – о Беларуси...
 
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