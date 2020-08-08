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«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа день большой презентации. Сразу двух знаковых проектов: первый – об истории белорусской государственности, второй – о Беларуси сегодняшней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект «Гордость за Беларусь» – в столичном доме книги «Светоч» собрал творческую элиту, парламентариев, военных, олимпийских чемпионов, молодежь. Всех, кто любит читать, и кто гордится нашей страной.
В течение последних месяцев коллективный труд социологов и журналистов выходил на страницах газеты «Беларусь сегодня», а промоакция развернулась по всей стране. Плакаты с инфографикой, сравнительный анализ и цифры достижений украсили киоски «Белсоюзпечати».
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Сергей Мусиенко, автор проекта «Гордость за Беларусь»:
Вскоре проект «Гордость за Беларусь» оформят в печатном виде. За подпиской на эту книгу собралась целая очередь. Плюс плакаты с инфографикой появятся и в школах страны.
Настольной книгой школьника, студента и профессора должно стать еще одного издание, которое сегодня презентовали в «Светочи». Коллективный труд ученых – История белорусской государственности.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. 7 августа день большой презентации. Сразу двух знаковых проектов: первый – об истории белорусской государственности, второй – о Беларуси...
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