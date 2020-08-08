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От асфальтирования дорожки до нового бассейна. Вот как власти Гомеля помогают людям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общение с людьми – самый короткий путь в поиске верных решений на актуальные вопросы. Отлаженная система работы с обращениями граждан для Беларуси – уже настоящий бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямые линии и приемы в рабочих графиках руководителей ведомств и госорганов – обязательный пункт. Помогать людям находить правду – это напутствие главы государства всей вертикали власти.
В Гомеле 7 августа открыли отремонтированный бассейн. О необходимости этого объекта горожане напоминали на приемах у чиновников.
Юная спортсменка Александра Богданова не скрывает радости от возвращения домой. Два последних года, которые ее родной бассейн был на ремонте, стали временем испытаний: искать свободную воду приходилось по всему городу.
Александра Богданова, воспитанница СДЮШОР № 7 Гомеля:
Вернуться в родные стены – всегда праздник. Праздник вдвойне, когда эти стены преобразились до неузнаваемости.
Екатерина Кужанова, старший тренер СДЮШОР № 7 Гомеля:
Здесь начинал тренироваться белорусский олимпиец Евгений Цуркин. Однако для 70-тысячного Новобелицкого района бассейн важен не только громкими именами. Для местных жителей это источник здоровья и бодрости. Пока объект был на ремонте, граждане регулярно обращались к властям с просьбой провести работы в самые сжатые сроки.
Наталья Кузнецова, жительница Гомеля:
Быть услышанным – всегда приятно. Особенно когда жизнь от это действительно становится лучше. Новый бассейн, ремонт игровой площадки и дворовой территории – маленьких или неважных проблем не бывает.
Александр Добриян, корреспондент:
На проблему внимание местной власти несколько недель назад обратила вот эта активная женщина. Антонине Ребро 85. Ровные дорожки ей и ее соседям нужны, чтобы быстро и безопасно добираться до местного рынка и остановки общественного транспорта.
Антонина Ребро, жительница Гомеля:
Слышать всех и каждого как базовый навык. Проявлять заботу – в этом и заключается работа чиновника в социально ориентированном государстве. Именно такую модель своего развития выбрали белорусы.
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Новости Беларуси. Общение с людьми – самый короткий путь в поиске верных решений на актуальные вопросы. Отлаженная система работы с обращениями граждан для...
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