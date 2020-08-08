Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат на должность президента страны Светлана Тихановская выступила с обращением к народу. Вместе с ней были соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Послание белорусскому народу кандидата в президенты Светланы Тихановской

«Белорусы, мы любим вас. Всех без исключения. Мы все белорусы, мы все – семья. … Если кто-то поступил нечестно, мы поможем это исправить. Если кто-то поступил правильно – мы будем вами гордиться. Мы никогда не будем угрожать, запугивать, шантажировать. А главное – мы никогда не будем присваивать страну себе», – сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что Беларусь принадлежит не президентам или партиям, а лишь своему народу.

«Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов. Кому не отдаст? Как не отдаст? Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы чья-то собственность? Действующая власть против приватизации госпредприятий, но приватизировала всю страну. Белорусы – не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку», – подчеркнула Светлана Тихановская.

Она отметила, что нередко говорят о том, что страной должен управлять сильный лидер.

«Сильный лидер – это человек, которому не нужно держать в страхе миллионы людей, придумывать схемы, где фальсифицируются голоса, применять физическую силу и моральное давление, бросать в тюрьмы кандидатов и их детей, чтобы оставаться президентом», – заявила кандидат.

Вероника Цепкало обратилась к белорусам и отметила, что со страной произошли грандиозные изменения, проснулось гражданское общество. По ее мнению, это лето останется в истории страны.

«Власть говорит, что сильные государства сейчас в моде. Только сильные государства строятся не насилием. Оно получается, когда власти уважают народ и его волю, соблюдают законы, не врут и не хамят, не оскорбляют граждан, заботятся об их здоровье, благосостоянии и безопасности, не отдают преступные приказы и не заставляют других их выполнять. Теперь спросите себя: у нас сильное или насильное государство?» – поставила вопрос Вероника.

Мария Колесникова обратилась к военным и силовикам.

«Белорусы – люди чести. Военные, правоохранительные органы, люди в форме – это пример отваги и защитники страны. Защитники народа и его воли, а не власти конкретного человека. Именно они – гарантия нашей независимости и стабильности родины. Силовым структурам не нужны подачки и обещания квартир. Все это должно быть у них по умолчанию. В армию должны стремиться, службой в армии должны гордиться. Эти люди всегда будут нашей ценностью, они необходимы нам, и они останутся с нами, как бы ни менялась власть. Мы будем гордиться ими и их подвигом», – заявила Колесникова.

Светлана Тихановская заявила, что она и все белорусы против насилия и столкновений на улицах и площадях.

«Мы за честные и прозрачные выборы. Нам важно сохранить жизнь и свободу своих граждан. Наши намерения чисты и искренни, мы действуем законными методами и верим в добро и справедливость», – подчеркнула Тихановская.