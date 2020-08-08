Источник материала: Новости Волковыска

Несколько сотен велосипедистов устроили заезд по центральной части Минска вечером 7 августа. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками.

7 августа в Минске был объявлен большой велопробег солидарности. Организаторы призывали людей присоединиться к акции на велосипедах, самокатах, скейтах, роликах в нескольких точках города и таким образом высказать солидарность с политзаключенными и выступить за свободные выборы и демократические перемены.

"Легковая машина выехала на тротуар, перекрыла дорогу велосипедистам, начались задержания", –​ рассказал очевидец белорусской службе Радио Свобода.

По словам свидетелей, задержания осуществляли милиция, ОМОН и солдаты внутренних войск. Людей бросали их в автозаки и маршрутки вместе с велосипедами.

На видео можно увидеть, как задержания происходят на глазах у детей, которые гуляют вместе с родителями.

Некоторые велосипедисты во время задержаний получили травмы. Одного из задержанных у Академии наук увезла скорая помощь, его передали медикам прямо из автозака.

После велопробега в Минске задержаны как минимум четыре человека. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».