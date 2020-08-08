Источник материала: Новости Волковыска

В четверг, 7 августа, правоохранительные органы Беларуси задержали в Минске троих журналистов украинского издания «Настоящее время». Их собираются депортировать из страны.

Задержание произошло в отеле «Минск». Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк работают в издании Настоящее время – проект Радио Свобода.

Согласно информации издания, они находятся в Московском РУВД города Минска. Телефоны журналистов, а также собкора Настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича, не доступны.

Ирина Ромалийская и Юрий Баранюк – граждане Украины. Юрий Баранюк является гражданином России.

По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов.

Подчеркивается, что накануне вечером журналисты в рамках четырехчасового эфира пообщались с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Настоящее Время уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.