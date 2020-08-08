Сразу пять автомобилей пострадали из-за пьяного водителя в столице

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель в Минске не справился с управлением и повредил свой автомобиль и четыре других. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации ГАИ, 27-летний водитель на автомобиле Lada двигался по улице Голодеда со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen.

После столкновения он продолжил движение и ударился в припаркованный автомобиль Nissan. Тот, в свою очередь, покатился вперед и повредил еще два припаркованных легковых автомобиля.

В массовом ДТП никто не пострадал. Когда водителя Lada доставили на медицинское освидетельствование, оказалось, что он пьян. Анализ показал 2,06 промилле.