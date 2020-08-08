|
Сразу пять автомобилей пострадали из-за пьяного водителя в столице
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель в Минске не справился с управлением и повредил свой автомобиль и четыре других. Об этом
По информации ГАИ, 27-летний водитель на автомобиле Lada двигался по улице Голодеда со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen.
После столкновения он продолжил движение и ударился в припаркованный автомобиль Nissan. Тот, в свою очередь, покатился вперед и повредил еще два припаркованных легковых автомобиля.
В массовом ДТП никто не пострадал. Когда водителя Lada доставили на медицинское освидетельствование, оказалось, что он пьян. Анализ показал 2,06 промилле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный водитель в Минске повредил пять автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)