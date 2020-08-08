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Сразу пять автомобилей пострадали из-за пьяного водителя в столице

08.08.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель в Минске не справился с управлением и повредил свой автомобиль и четыре других. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации ГАИ, 27-летний водитель на автомобиле Lada двигался по улице Голодеда со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen.

После столкновения он продолжил движение и ударился в припаркованный автомобиль Nissan. Тот, в свою очередь, покатился вперед и повредил еще два припаркованных легковых автомобиля.

В массовом ДТП никто не пострадал. Когда водителя Lada доставили на медицинское освидетельствование, оказалось, что он пьян. Анализ показал 2,06 промилле.

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяный водитель в Минске повредил пять автомобилей.
 
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