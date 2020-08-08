Коллектив Дубровенской больницы пополнился молодыми специалистами

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Вчера в Дубровенской центральной районной больнице состоялось собрание трудового коллектива, в рамках которого прошло знакомство с одиннадцатью прибывшими по распределению молодыми специалистами.

Штат врачей пополнили четверо специалистов, трое из них — врачи общей практики и врач-невролог. Также увеличилась численность среднего медперсонала — шестеро молодых специали­стов будут работать фельдшерами-лаборантами и медсестрами. В ЦРБ по распределению пришли не только работники медицинской направленности; новый специалист пополнил ряды сотрудников, отвечающих за техническое оснащение больницы — на должность администратора локальной сети.











Главный врач больницы Анжелика Миренкова пожелала молодым специалистам успехов в профессио­нальном становлении, в дружбе и личной жизни. Она призвала начинающих медработников подходить к обязанностям с ответ­ственностью, исполнительностью, с уважением к пациентам и коллегам. Также Анжелика Миренкова обратилась к работникам больницы с просьбой отнестись с пониманием к новичкам, помогать с их первыми шагами в профессию.

На собрании Анжелика Анатольевна вручила почетные грамоты медицинским работникам Дубровенской ЦРБ за профессионализм в работе и значительный вклад в практическое здравоохранение. Обладателями грамот стали медицинские сестры терапевтиче­ского отделения Ирина Марецкая, Светлана Будревич, Елена Ворошко, врач общей практики Екатерина Миренкова и медсестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии Анастасия Ивкина.











Затем в центре внимания вновь оказались молодые специалисты. Заместитель председателя проф­союзного комитета Ольга Крышкевич вручила новым коллегам небольшие сувениры в память о первых рабочих днях. Заведующая главным экономическим сектором Антонина Силкина и инспектор по кадрам Ирина Богданова напомнили нюансы условий оплаты труда и оформления трудовых книжек. Впрочем, молодые специалисты позитивно смотрят в будущее. Об этом мы выяснили в личной беседе с молодыми медиками.

Медсестры Лидия Ковалева и Алина Князькова родом с Гомельщины. Девушки до по­ступления в Оршанский медицин­ский колледж не были знакомы, а во время учебы подружились и вместе распределились в Дубровно.

— Настрой на работу хороший! Мы уже обменялись контактами с медработниками, которые давно трудятся в больнице. Они всегда на связи, очень поддерживают, помогают и подсказывают.







Станислав Пинкевич, фельдшер наркологического кабинета, родился в Витебске. Так же, как и девушки, окончил Оршан­ский медколледж, хотя его путь в медицину был чуть длиннее. По­сле окончания 11-го класса Станислав успешно был зачислен в Оршанский железнодорожный колледж, но понял, что решение с выбором профессии было по­спешным.

— По отцовской линии все мои родные — доктора. Бабушка — педиатр, отец работал в медицине в Минске и даже мечтал о своей собственной клинике. В дальнейшем я планирую получить высшее медицинское образование, а также хочу поработать в отделении скорой помощи, — поделился планами С.Пинкевич.

Он отметил, что город Дубровно приятно удивил своей чистотой. Впечатлил масштаб городского стадиона, наверняка, молодежь здесь находит занятия по душе.

Анна ХАДКЕВИЧ.