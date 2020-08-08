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Дубровенка стала победительницей Республиканского конкурса «Женщина года-2019»

08.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенка стала победительницей Республиканского конкурса «Женщина года-2019»

В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года-2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась в по­следние дни июля во Дворце Республики в Минске.

Конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач — демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.

Среди награжденных в номинации «Материн­ская слава» — наша землячка Татьяна Шабусова. Вместе с мужем Николаем они воспитывают десятерых детей — семерых мальчиков и трех девочек. Многие уже взрослые и осчастливили родителей внуками. Многодетная мама принимала  поздра­вления министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника.

— Эмоции настолько переполняли, что сказать конкретно, что чувствовала в тот момент, сложно: восторг, волнение, гордость. А в целом я полностью согласна со словами Марианны Щеткиной, которая, обращаясь к награжденным, сказала, что «женщины Беларуси благодарны государству за мир, семейную политику. Беларусь  — это наш дом, здесь наша судьба, судьба наших детей и внуков. От нас зависит, как мы будем жить», — поделилась впечатлениями Татьяна Шабусова. 

Ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких Татьяна и Николай Шабусовы доказывают каждый день. Многодетная мама работает бухгалтером в ОАО «Команина». А муж и отец, водитель этого сельхозпредприятия, ежегодно среди лидеров соревнования работников АПК. Вот и в эту жатву он один из лучших водителей на отвозке зерна в районе.  Поздравляем семью Шабусовых с общей победой и желаем мирного неба, благополучия и тихих семейных радостей.

Елена КОРСАКОВА

 
Теги: Минск
 
 
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В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года-2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась в...
 
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