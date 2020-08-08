Роналду побил 94-летний рекорд «Ювентуса»

Источник материала: Tut.by

«Ювентус» к разочарованию фанатов команды покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Команда выиграла на своем поле со счетом 2:1, но по сумме двух встреч не прошла дальше. Оба гола за туринский клуб забил Криштиану Роналду, побив рекорд, державшийся в «Ювентусе» 94 года.





Эти мячи стали для него 36-м и 37-м в сезоне-2019/20 во всех турнирах. Как сообщает Record, Роналду превзошел достижение венгерского форварда Ференца Хирзера, рекорд которого держался в течение 94 лет. В сезоне-1925/26 он забил 35 голов за «Ювентус» во всех турнирах.

Напомним, что Роналду стал игроком «старой синьоры» в 2018 году. 35-летний футболист отличался в плей-офф Лиги чемпионов 14 сезонов подряд, но впервые за 10 лет не сыграет в ее четвертьфинале.