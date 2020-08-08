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Роналду побил 94-летний рекорд «Ювентуса»
Источник материала: Tut.by
«Ювентус» к разочарованию фанатов команды
Эти мячи стали для него 36-м и 37-м в сезоне-2019/20 во всех турнирах. Как сообщает Record, Роналду превзошел достижение венгерского форварда Ференца Хирзера, рекорд которого держался в течение 94 лет. В сезоне-1925/26 он забил 35 голов за «Ювентус» во всех турнирах.
Напомним, что Роналду стал игроком «старой синьоры» в 2018 году. 35-летний футболист отличался в плей-офф Лиги чемпионов 14 сезонов подряд, но впервые за 10 лет не сыграет в ее четвертьфинале.
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