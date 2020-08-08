Пять крупнейших рукотворных неатомных взрывов в истории

Источник материала: Tut.by

Недавно, 4 августа, в порту Бейрута прогремел сильнейший взрыв — в результате 100 человек погибли, около четырех тысяч пострадали. Из-за взрыва, мощность которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, разрушенными и покореженными оказались сотни домов. Возможно, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной еще шесть лет назад. Это событие попало в список крупнейших рукотворных неатомных взрывов в истории человечества. Вспоминаем, какие еще события были включены в этот зловещий перечень.

Взрывы на складе химических веществ в китайском городе Тяньцзинь в 2015 году



Фото: wikimedia.org

12 августа 2015 в городе Тяньцзинь в Китае произошла серия взрывов на складе химических веществ, причем первые два были эквивалентны примерно 3 и 21 тонне в тротиловом эквиваленте. В прессе этот инцидент назвали самым мощным неядерным взрывом в истории человечества.

Как впоследствии оказалось, на складе хранились солидные запасы цианида натрия и карбида кальция, а также 800 тонн нитрата аммония (как в Бейруте) и 500 тонн нитрата калия. Первые сообщения о пожаре начали поступать 12 августа примерно в 22.50 по местному времени. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, стали тушить огонь водой, так как не знали, что там хранились опасные химические вещества — и в итоге запустили серию более агрессивных химических реакций.

Около 23.30 произошел первый и через 30 секунд — второй, гораздо более мощный взрыв, вызвавший большую часть повреждений и людских травм. Образовавшийся огненный шар достигал сотен метров в высоту.

Спасатели тушили пламя вплоть до 14.30 13 августа, после чего на место прибыла команда экспертов, чтобы оценить количество и состав оставшихся на складе химических веществ и разработать план дальнейших действий.

15 августа в воздухе был обнаружен цианид натрия, из-за чего началась эвакуация местных жителей. Около 23.40 того же дня в порту произошла серия из восьми небольших взрывов — общее выделение энергии было эквивалентно 28 тоннам в тротиловом эквиваленте.

По официальной статистике, 173 человека погибли, в том числе 92 пожарных, и 797 были ранены. Взрывной волной было повреждено здание национального суперкомпьютерного центра, уничтожено более тысячи автомобилей. Позже выяснилось, что по меньшей мере три многоквартирных дома были построены в радиусе одного километра от склада химических веществ, что запрещено китайским законодательством.

В 2016 году правительство Китая опубликовало отчет о расследовании, где был сделан вывод, что пожар в контейнере возник в результате самовоспламенения нитроцеллюлозы из-за испарения смачивающего агента в жаркую погоду. В том же году различные китайские суды приговорили к тюремному заключению 49 государственных чиновников, руководителей складов и персонал за их роль в нарушении правил безопасности, которые и привели к катастрофе. А председатель Ruihai International Logistics — компании, которой принадлежал склад, Ю Сюэвэй был приговорен к смертной казни.

Взрыв при запуске ракеты-носителя на космодроме Байконур в 1969 году

3 июля 1969-го произошел взрыв при запуске ракеты-носителя Н1 на советском космодроме Байконур, который считается крупнейшим в истории ракетостроения взрывом.

Это был уже второй запуск Н1 — при первом, который состоялся 21 февраля того же года, из-за кратковременного скачка напряжения произошло возгорание и взрыв носителя на высоте 12,2 км. Ракета упала в 52 километрах от стартовой позиции.



Габаритно-весовой макет Н-1 на стартовой площадке в 1967 году. Фото: wikimedia.org

Следующая попытка также закончилась плохо. За четверть секунды до отрыва от стартового стола в насос окислителя попал некий металлический предмет — возможно, стальная диафрагма датчика пульсаций давления. Из-за этого двигатель № 8 взорвался, но так как остальные продолжали работать, ракета успела взлететь вертикально на 200 метров — и только затем началось отключение двигателей.

За 12 секунд были отключены все, кроме одного — № 18. Этот единственный работающий двигатель стал разворачивать ракету вокруг поперечной оси.

На пятнадцатой секунде сработали пороховые двигатели системы аварийного спасения, раскрылись створки обтекателя, и спускаемый аппарат, оторванный от носителя, успешно улетел, а сам носитель на 23-й секунде полета плашмя упал на место старта — обломки разбросало в радиусе километра.

В результате стартовый стол был практически разрушен, а расположенный неподалеку второй стартовый стол — сильно поврежден.

Взрыв в Техас-Сити в 1947 году



Фото: wikipedia.org

16 апреля 1947 года произошла самая крупная промышленная катастрофа в истории США — в тот день в порту Техас-Сити в заливе Галвестон взорвался французский корабль «Гранкан». В результате были разрушены тысячи зданий и погибли сотни моряков и жителей города.

Тогда на борт корабля загрузили аммиачную селитру, которая предназначалась для экспорта в Европу в качестве удобрения. Однако при ее транспортировке были допущены серьезные ошибки — в частности, селитра хранилась в бумажных мешках при высоких температурах.

Что именно произошло, сказать сложно, возможно, кто-то оставил в трюме тлеющий окурок. Но в восемь утра из трюма повалил оранжевый дым, привлекший множество зевак, а в 9.12 прогремел взрыв.

Куски металла от корабля разлетелись в радиусе трех километров, причем некоторые осколки летели со сверхзвуковой скоростью. Взрывная волна сбила два небольших самолета, находившихся тогда в воздухе, и сравняла с землей почти тысячу зданий на суше. Был разрушен завод Monsanto Chemical Company, на нефтеперерабатывающих заводах и в химических резервуарах на набережной вспыхнуло пламя. И даже в Галвестоне, городе в 16 километрах от порта, была выбита почти половина окон.

Официально были признаны погибшими 581 человек, 113 пропали без вести и около пяти тысяч были ранены. Было практически уничтожено две трети города и три четверти его химической и нефтеперерабатывающей индустрии. Более 1100 транспортных средств были повреждены, а 362 вагона уничтожены. Материальный ущерб оценили в 100 миллионов долларов (1,1 миллиарда долларов в 2019-м).

Спустя годы судебных разбирательств правительство выплатило пострадавшим 1394 компенсации общей суммой около 17 млн долларов.

Взрыв на острове Гельголанд в 1947 году



Источник: WDR

18 апреля 1947 года на острове Гельголанд британские инженеры подорвали около четырех тысяч торпедных боеголовок, девяти тысяч глубинных бомб и 91 тысячу снарядов разных калибров — в общей сложности 6700 тонн взрывчатки. Все это — чтобы уничтожить немецкие бункеры и сооружения. Оценка энерговыделения в тротиловом эквиваленте составила 3,2 килотонны.

Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая детонация взрывчатки и до 1985 года считалось крупнейшим неатомным взрывом, пока его не сместил «с вершины» эксперимент Minor Scale на полигоне в Нью-Мексико в США — тогда общее выделение энергии составило 4,2 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Но для 1947 года операция была беспрецедентной. Дело в том, что во Вторую мировую немцы разместили на Гельголанде свои бункеры. Они планировали построить здесь большую базу, но до конца свою идею не довели. Так, в южной части острова выкопали гигантский бункер для подводных лодок.

Со временем стратегическое значение острова уменьшилось, и на него почти не совершали налетов. Лишь за три недели до конца войны британские самолеты сбросили на Гельголанд меньше чем за два часа около семи тысяч бомб. После этого местным жителям пришлось покинуть разрушенный остров — около двух тысяч жителей были расселены по примерно 150 городкам на севере Германии.

После поражения Германии союзники решили уничтожить все, что находилось на острове — это должно было стать еще и символом мощи британских войск. Так что сюда привезли множество немецких боеприпасов, из которых и сформировали внушительную «бомбу». Весь этот склад взорвался в один миг — над островом взметнулся «гриб» дыма, пепла и черного песка высотой в несколько километров. Позже это зрелище сравнивали с Хиросимой.

Спустя несколько лет бывшие жители острова, ставшие невольными беженцами, написали коллективное обращение к британскому правительству, ООН и даже папе римскому с просьбой вернуть их в родные места и получили широкую поддержку. В 1952-м британцы сдались и отдали Гельголанд в распоряжение Германии, и жители наконец-то смогли вернуться домой, пускай его облик и был искалечен во время взрыва.

Взрыв в Порт-Чикаго в США в 1944 году



Фото: wikimedia.org

17 июля 1944 в США при погрузке боеприпасов на транспортное судно в Порт-Чикаго произошел взрыв мощностью около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте. Он был такой силы, что в 1980-х даже возникла теория заговора, будто это был «первый ядерный взрыв в истории».

С 1968 года Порт-Чикаго уже упразднен — но в 1944-м это был довольно оживленный портовый город. После Перл-Харбора здесь построили новую перевалочную базу для снабжения боеприпасами Тихоокеанского театра военных действий. Причем стоит отметить, что весь рядовой состав состоял из чернокожих, а офицеры были белыми.

С 13 по 17 июля в порту проходила погрузка боеприпасов — за эти дни в трюм перекочевало более четырех тонн взрывчатых веществ. Все началось в десять вечера 17-го числа — тогда 98 матросов из одной дивизии загружали на борт корабля «И. Э. Брайан» 450-килограммовые бомбы, 40-мм снаряды и осколочные кассетные бомбы. Загружались и зажигательные бомбы весом 290 килограммов каждая, причем в них были установлены взрыватели, — этот груз осторожно помещали в трюм по одной штуке при помощи паровой лебедки.

Плюс к этому происходила погрузка зарядов торпекса — взрывчатого вещества, которое более чувствительно, чем тротил, к ударам и вмятинам на контейнерах. И на пирсе стояли шестнадцать железнодорожных вагонов, вмещавших около 390 тонн взрывчатых веществ. В целом боеприпасы на причале и на корабле были эквивалентны примерно 1800 тоннам в тротиловом эквиваленте.

В то же время 102 человека из другой дивизии были заняты оснасткой недавно построенного корабля Victory SS Quinault Victory (также пишется «Квинолт») — туда тоже планировали загрузить взрывчатку. При этом на корабле уже было жидкое топливо, в том числе то, которое выделяет легковоспламеняющиеся пары при хранении или перемешивании.

Поговаривают, что матросы из разных дивизий устроили между собой соревнование — кто справится быстрее. За процессом наблюдали девять офицеров ВМФ и 29 вооруженных охранников. В 22.18 очевидцы сообщили, что слышат шум, что-то вроде «металлического звука и треска древесины». Сразу после этого на пирсе произошел взрыв и спустя 5−7 секунд прогремел второй, более мощный.

Корабль «И. Э. Брайан» превратился в огненный шар, который был виден за многие километры. Пилот армейских ВВС, бывший в небе в то время, сказал, что шар был в диаметре чуть менее пяти километров. Куски раскаленного металла и горящих боеприпасов взметнулись на высоту более 3700 м. А «Квинолт» выбросило из воды и буквально разорвало на части, которые разбросало взрывной волной.

Пирс вместе с товарными вагонами, локомотивом, рельсами, грузом и находящимися там людьми был разнесен на куски. Казармы в порту и большая часть прилегающих строений в городе были серьезно повреждены. Дополнительный ущерб военным и гражданским принесли разбитое стекло и дождь из зазубренного металла и неразорвавшихся боеприпасов.

Потери государственной собственности США составили почти 9,9 миллиона долларов (143,8 миллиона долларов в 2019 году). Сейсмографы Калифорнийского университета в Беркли зафиксировали две ударные волны, определив, что вторая была эквивалентна землетрясению силой 3,4 балла по шкале Рихтера.

Все 320 дежурных на пирсе погибли мгновенно, и 390 гражданских лиц и военнослужащих получили ранения, причем многие — довольно серьезные. 202 человека из погибших и 233 раненых были чернокожими, что составило 15% всех жертв- афроамериканцев во время Второй мировой войны.

Официальное разбирательство о причинах произошедшего длилось 39 дней. Назывались такие факторы, как саботаж, неправильная заправка топливом, дефекты боеприпасов, проблемы с лебедками и такелажем, грубое обращение с боеприпасами, соревнование между двумя дивизиями, но ничего не было сказано об отсутствии у солдат должной подготовки в обращении со взрывчатыми веществами.

Вначале планировалось выделить семье каждой жертвы по пять тысяч долларов, но когда стало известно, что большинство погибших чернокожие, сумму уменьшили до трех тысяч. В общей сложности было выплачено 390 тысяч долларов.

В течение трех недель выжившие чернокожие матросы разбирали завалы и хоронили погибших. В начале августа они получили приказ возобновить погрузку боеприпасов. 9 августа 258 из 320 матросов отказались выйти на погрузочные работы и пошли под трибунал: 208 из них понесли дисциплинарные наказания, 50 оставшихся были осуждены на сроки от 8 до 15 лет каторжных работ.

В 1999 году бывший матрос Фредди Микс, единственный доживший до этого времени из числа осужденных, добился официальной реабилитации по этому делу.