Обзор смартфона «А1 Альфа 20+» за 529 рублей

Источник материала: Tut.by

В прошлом году компания А1 показала свой первый фирменный смартфон «Альфа» ( наш обзор ). Главной отличительной чертой аппарата стала не самая высокая цена относительно используемого в гаджете «железа». Вторую версию смартфона назвали «Альфа 20+». Ее уже можно купить в центрах продаж оператора за 529 рублей. Мы протестировали устройство и спешим рассказать, какие у него плюсы и минусы, стоит ли его выбирать и причем тут компания ZTE.





Глянцевый пластиковый корпус

В прошлом году первая «Альфа» от А1 была братом-близнецом одного из девайсов от ZTE. В этот раз ситуация схожа. «Альфа 20+» является практически полной копией более «свежей» модели от ZTE — Blade V2020 . То, что «оригинал» был разработан китайским производителем, косвенно подтверждается несколькими фактами. Например тем, что 18-ваттный адаптер питания, идущий в комплекте поставки с новой «Альфой», также сделан ZTE.





Так что наш обзор можно смело экстраполировать и на обычный ZTE Blade V2020. Тем более, что в Беларуси этот гаджет на момент публикации материала официально не предлагается. Отметим также, что в соседней России за эту модель просят 15 990 российских рублей (или около 533 белорусских). Получается, что у нас смартфон пусть и на йоту, но дешевле. Из плюсов также можно отметить расширенную гарантию на три года, которую предоставляет А1.

Теперь к самому устройству. Оно выполнено из глянцевого пластика, из-за чего неплохо собирает следы от пальцев — во всяком случае, в тестовой черной версии. Сканер отпечатков расположен сзади, работает быстро — вопросов ноль. Разве что можно было бы перенести его на боковую грань и совместить с клавишей питания.









Фронтальная камера в аппарате находится в малюсеньком вырезе в форме буквы «О» в экране — раздражения это не вызывает. Да и вообще — рамки по бокам панели достаточно тонкие.

Какие еще есть плюсы: кнопки включения и регулировки громкости располагаются на правой грани устройства — доставать до них большим пальцем правой руки вполне удобно. Девайс поддерживает установку двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD (до 512 ГБ). А еще не отказались от порта 3,5-мм — в комплекте поставки даже есть напоминающие по форме EarBuds от Apple наушники. Жаль только, что не доложили защитного чехла. Зато есть NFC.





Но без недостатков тоже не обошлось. Самый раздражающий — мультимедийный динамик. Скажу прямо — звучит он достаточно посредственно, слышны только высокие частоты, средних и низких практически нет. Хотя с запасом громкости все более и менее нормально — звонок вряд ли пропустишь.

Экран — сильная черта смартфона





У новой «Альфы» диагональ дисплея с IPS-матрицей составляет 6,53 дюйма, разрешение — Full HD+ (2340 на 1080 точек). Мне панель понравилась — она явно не хуже, если не лучше, чем у других смартфонов со схожей ценой. Главный плюс — достаточный запас по яркости. Я прогулялся с девайсом в парке в солнечный день, изображение и текст оставались читаемыми.

В общем, за экран и качество картинки волноваться не стоит. Если придираться, то к недостаткам можно отнести не самые широкие углы обзора. Если сильно наклонить телефон, панель станет чуть более тусклой. Хотя в целом это малозаметно.









Как и во многих других смартфонах, «Альфа 20+» позволяет подогнать цветовую температуру панели под свой вкус — хотя вряд ли этим кого-то удивишь. Некоторым может не понравиться, что «с завода» на экран решили не наносить защитную пленку. Но опять же: как по мне, это скорее придирка.

«Железо» могло бы быть и лучше

С аппаратной основной девайса все могло бы быть немного лучше. Процессором выступает уже не самый новый и далеко не самый производительный MediaTek Helio P70. Оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ (в стандартной конфигурации, это хорошо).

Важно понимать: к процессорам от MediaTek гик-сообщество относится с предвзятостью — они им не то чтобы нравятся. Иногда подобный подход оправдан, иногда — нет. Но наш Helio P70 (12-нм техпроцесс) представили довольно давно, в 2018 году — это не могло не сказаться на производительности девайса.

В популярном синтетическом тесте AnTuTu v8 «Альфа 20+» набирает около 180 тысяч баллов. Как для смартфона за 529 рублей, немного. Результат в районе 200 тысяч очков выдают сегодня конкурирующие смартфоны, которые продаются на рублей сто (или даже больше) дешевле.

Есть и загвоздки с троттлингом (падением мощности под нагрузкой). Судя по графику ниже, на полную девайс работает несколько первых минут, потом начинается плавное снижение производительности. А еще в это время прилично нагревается корпус.









Но тут стоит отметить: в жизни эти колебания малозаметны. Да, смартфон вряд ли назовешь резвым, но и «затупов» при пролистывании ленты новостей в соцсети или интернет-страниц в браузере я не заметил. В целом, интерфейс скорее можно отнести к медлительным, а не «тупым».

С графонистыми играми все более-менее нормально — во всяком случае, CoD на средних настройках графики запустился и шел нормально. И на том спасибо. Примерно так же дела обстоят с PUBG.

День-полтора работы на одном заряде

С батарейкой у «Альфы 20+» все в норме. Ее емкость составляет 4000 мАч, полный день при интенсивном использовании (с постоянно включенным интернетом, браузингом, мессенджерами, соцсетями и навигацией) вытянуть вполне реально. Если умерить аппетиты, то можно рассчитывать и на полтора дня (на два — не уверен).

Приведу пример: гаджет пришел на тест с зарядом около 90% в запакованной коробке. Я его активировал, провел синтетические тесты, установил нужные программы и обновил уже имеющиеся, а также минут 20 фотографировал. К концу дня осталось еще 60% заряда. Хороший результат.

Как уже упоминалось выше, в комплекте поставки идет 18-ваттный адаптер питания — тоже хорошо. Для сравнения: похожий блок питания (с аналогичной мощностью) поставляется с куда более дорогим iPhone 11 Pro.

Основная камера хорошо снимает днем и более-менее прилично вечером

Основная камера «Альфы» в квадратном блоке включает модули на 48 Мп (главный), 8 Мп (широкоугольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). В общем, вполне стандартный набор. Датчики на 2 Мп установлены скорее для галочки, особой пользы от них нет. Что еще: снимать видео в 4K смартфон не умеет, зато есть ИИ.

В целом, к качеству камеры «Альфы» вопросов нет. Днем фотографии получаются более чем приемлемые, я бы даже сказал — хорошие. Порадовал и достаточно быстрый автофокус. Также заметим, что по умолчанию смартфон снимает в режиме 12 Мп, «склеивая» по четыре соседних пикселя в один.

Конечно, судить о снимках, сделанных при идеальном освещении, не совсем правильно. Но тем не менее — детализация на высоте, цветопередача кадров правильная (причем как на «ширике», так и обычном фотомодуле). Небольшие вопросы есть только к автоматическому HDR. Он по какой-то причине иногда не срабатывает, и делает небо белым, а не голубым. Кроме того, динамический диапазон на фото с «ширика» уже, чем с основного модуля.

В парах ниже фото идут так: широкоугольной снимок — обычный снимок:









































Вечером ситуация, ожидаемо, становится хуже. Хотя годный кадр сделать все еще можно. Приятно, что ореолов вокруг источников света (например, фонарей) нет. С другой стороны, в попытках сохранить хоть какую-то детализацию автоматика зачастую излишне высветляет кадры. В общем, стабильности нет — не знаешь, что получишь на выходе.

Вот несколько фотографий, сделанных в «ночном режиме» после захода солнца:















Резюме

Новый «А1 Альфа 20+» стоит 529 рублей при покупке одним платежом и чуть больше (от 559 до 599) при выборе рассрочки от 11 до 30 месяцев. Потенциального владельца также может привлечь увеличенная гарантия сроком на три года.





Главные плюсы новинки: отличный экран с хорошим запасом по яркости, качественная для смартфона из этой ценовой категории основная камера, автономность (день-полтора телефон можно не подзаряжать), а также объем встроенного хранилища в 128 ГБ. С учетом цены гаджета, неплохо.

Что не понравилось: из мелкого — мультимедийный динамик (играет громко, но не более, есть потрескивания) и глянцевый корпус из пластика. Отпечатки пальцев — во всяком случае, на тестовой черной модели — хорошо различимы на задней панели.

Среди более глобальных минусов — производительность. Скажу прямо — от девайса за эту сумму ожидаешь немного большего, конкуренты с меньшей ценой показывают лучшие результаты. Судить о мощности девайса исходя из количества баллов в синтетических тестах, конечно, не совсем правильно, но 180 тысяч очков в AnTuTu для девайса минимум за 529 рублей — достаточно мало.

По цене прямым конкурентом новой «Альфе 20+» выступает Samsung Galaxy M21 — девайс также стоит 529 рублей. При этом в его активе аккумулятор на 6000 мАч, а также более производительный процессор. Как альтернативу, как по мне, можно рассмотреть и недавний Xiaomi Redmi 9 ( обзор ). Он стоит дешевле, но и встроенной памяти в нем меньше. При этом у аппарата такой же по размеру экран, более емкая батарея и «свежий» процессор MediaTek. Правда, адаптера питания для быстрой зарядки в комплекте не идет.

За предоставленный на тест смартфон благодарим компанию А1. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных смартфонов: