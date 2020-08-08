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Ого! За сутки тем самым диджеям, которых отправили на сутки из-за Цоя, собрали больше $20 000

08.08.2020 08:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы же явно видели, как на провластном мероприятии в Киевском сквере, из-за которого отменили митинг-концерт Тихановской, внезапно включили песню «Перемен» Цоя. Это сделали сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. Теперь их называют героями, некоторые девушки даже пишут, что хотят от них детей. 

Вот, как это было:

 И если народная любовь к Владиславу и Кириллу не знает границ, то месть чиновников страшна: всего за одну «неправильную» песню Галанова и Соколовского в тот же день отправили на Окрестино. 7 августа был суд: оба парня получили десять суток о административному делу о мелком хулиганстве и неповиновении милиции. 

Тут надо отметить, на суде Галанов сказал, что хулиганством был сам концерт, организованный властями. Он уточнил, что людям «безусловно» понравилась песня «Перемен!», поскольку они «начали хлопать, им стало весело». Галанов утверждал на заседании, что не сопротивлялся милиции во время задержания. Но судью, видимо, эти аргументы не убедили. 

А вот беларусы решили поддержать парней и запустили «Срочный сбор для Кирилла и Влада – диджеев перемен!». И всего за сутки люди собрали для них почти 25 000 долларов – это что-то невероятное. 

Кстати, сбор еще идет. Его организаторы – кампания BY_help и беларуский ПЭН-центр – говорят, что «полученные средства будут разделены поровну между Кириллом и Владом и переданы им в режиме максимальной срочности». 

Фото обложки: сайт «Наша Нива» 

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Вы же явно видели, как на провластном мероприятии в Киевском сквере, из-за которого отменили митинг-концерт Тихановской, внезапно включили песню «Перемен» Цоя. Это...
 
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