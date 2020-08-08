Хотите бесплатно прокатиться на вейкборде? Рассказываем, что для этого нужно

Источник материала: Tut.by

8 августа в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов в вейк-парк Wake Line. Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 14 августа.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

В этот раз в розыгрыше участвуют 10 сертификатов на десятиминутный сет в вейк-парке Wake Line в Минске. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 13 августа, а призеров объявят в приложении «Афиши» утром в пятницу, 14 августа.

Кстати, если совсем не терпится покататься на вейкборде, можно купить сертификат к ребятам с 20% скидкой и хоть сегодня вечером рассекать волны на Цнянке.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

AFISHA.TUT.BY разыгрывает 10 сертификатов на десятиминутный сет в вейкбордном парке с реверсивной канатной дорогой Wake Line. Сертификат включает в себя инструктаж и полную экипировку. Также на месте можно воспользоваться, к примеру, мангалами или лечь позагорать на креслах.

Победители смогут прокатиться на водных лыжах или доске совершенно бесплатно, а потом отдохнуть у воды. Сертификат будет действителен до 14 сентября 2020 года.



Фото предоставлено организаторами

Вейк-парк Wake Line Где: береговая линия Цнянского водохранилища, возле пляжа 2 Тел. для справок: +375 296 555-306, +375 291 306-306

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Предложение доступно для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.