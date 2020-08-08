10 знаменитых мужчин, которые не появляются на публике без макияжа

Источник материала: Tut.by

Мужчин, активно пользующихся косметикой, много среди современных бьюти-блогеров и визажистов. Но и среди звезд “старой школы” довольно много мужчин, которых сложнее увидеть без макияжа, чем с ним.

Эзра Миллер

Этот актер знаменит не только своими яркими ролями, но и не менее яркими выходами на красные дорожки. “Я наносил макияж и красил ногти дома с моими сестрами, это помогало мне с пониманием выражения гендера. Я всю жизнь выглядел андрогинно, люди нередко думали, что мы — три сестры”, — сказал актер в одном из своих интервью.

“Трансформирующая сила макияжа подстегивает воображение. У него есть невероятный потенциал показывать скрытое за фасадом, который мы видим при первом взгляде”.

Деннис Родман

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман отличается экстравагантным поведением и не менее экстравагантной внешностью. Он постоянно экспериментирует с волосами, любит татуировки, пирсинг и яркий макияж.

Джаред Лето

Джаред Лето активно пользуется макияжем не только для выходов в свет, но и в повседневной жизни. Более того, без мейка Джаред кажется поклонникам уставшим и невыспавшимся.

Джереми Реннер

Немногие знают, что звезда “Мстителей” Джереми Реннер до актерской карьеры работал визажистом и любит использовать косметику на своем лице.

Фаррел Уильямс

Певца сложно назвать любителем яркого макияжа: как правило, он пользуется тональными средствами и подводкой для глаз, но он настоящий фанат ухода. “Для меня ключевой момент ухода — эксфолиация. Я отшелушиваю лицо как сумасшедший, там куча мертвой кожи”, — рассказал он в одном из своих интервью.

Криштиану Роналду

У знаменитого футболиста проблемная кожа, и он постоянно пользуется средствами для выравнивания тона, а также любит подчеркнуть глаза и брови.

Адам Ламберт

В косметичке у этого певца бьюти-средств не меньше, чем у Ким Кардашьян. Он активно пользуется полным арсеналом средств для макияжа лица, и его редко можно встретить без полного мейка.

Мэрилин Мэнсон

Только преданные фанаты знают, как выглядит Мэнсон без макияжа. Активный, почти театральный грим с самого начала был его визитной карточкой.

Джонни Депп

Не секрет, что образ полубезумного авантюриста Джека Воробья очень полюбился Джонни Деппу, и после съемок в “Пиратах Карибского моря” он взял многое из образа пирата. Черная подводка, стоит признаться, ему очень идет.

Брайан Молко

Лидер группы Placebo не появляется на публике без макияжа, и речь не только о концертах: были случаи, когда папарацци шпионили за ним сутками. Но Брайан оказался верен себе: классический смоки и тушь на ресницах — его постоянный образ как в жизни, так и на сцене.