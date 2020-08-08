«Когда недооценивают то, где мы живем, что имеем, это вызывает обиду». Известные белорусы – о том, чем дорожат и в какой стране хотят жить

Источник материала: ОНТ

Каким может стать будущее Беларуси в целом и каждого человека в частности? О вечных ценностях и почему их важно сохранить, накануне важного политического события известные белорусы говорят о том, чем дорожат и в какой стране хотят жить.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Есть эмоции, а есть правда жизни. Я желаю, чтобы всегда думали о том, что делают. Руководствоваться не эмоциями, не сиюминутными какими-то вещами, а надо думать о реальных вещах и о том, возможно ли их претворить в жизнь. Я желаю счастья, мира, радости добра нашей стране, нашему народу.

Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси: «Сегодня серьезные политические события происходят во всем мире. Глобализируются конфликты и экономические, и политические. И в этом всем приходится находится и нашей стране. И как-то выживать. Те проблемы, которые были сегодня, стоят перед обществом. Это вопросы, касающиеся оценки тех событий, которые произошли за ¼ века. Сделано очень много — и понятно, что когда недооценивают люди то, где мы живем, что на сегодня имеем, это вызывает, конечно, обиду».

Эмилия Коломиец, Заслуженный деятель науки Беларуси: «Я считаю, что за время с 90-х лет добились так много. Академия вообще превратилась в мощную научную корпорацию. Мы не только создаем разработки мирового уровня, мы создаем и продукты мирового уровня. Мы можем производить продукцию, коммерциализировать. Это все создано буквально за какие-то 10 лет. Поэтому я лично счастлива, что могу какой-то вклад внести в движение, в направление по пути к зеленой экономике. С нашими технологиями, с нашими разработками».

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