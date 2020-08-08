|
Досрочное голосование: явка избирателей за четыре дня – 32,24%
Источник материала: ОНТ
Явка избирателей на выборах Президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%, сообщается на сайте ЦИК.
Избирательная кампания практически на финише: завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос еще можно отдать досрочно. За четыре дня этим правом воспользовались 32,24% белорусов.
Напомним, сегодня поддержать своего кандидата досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вечера. А главный день избирательной кампании завтра – двери участков откроются в 8:00.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка избирателей на выборах Президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%, сообщается на сайте ЦИК. Избирательная кампания практически...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)