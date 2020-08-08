ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочное голосование: явка избирателей за четыре дня – 32,24%

08.08.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование: явка избирателей за четыре дня – 32,24%

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%, сообщается на сайте ЦИК.

Избирательная кампания практически на финише: завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос еще можно отдать досрочно. За четыре дня этим правом воспользовались 32,24% белорусов. 

Напомним, сегодня поддержать своего кандидата досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вечера. А главный день избирательной кампании завтра – двери участков откроются в 8:00.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка избирателей на выборах Президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%, сообщается на сайте ЦИК. Избирательная кампания практически...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Когда недооценивают то, где мы живем, что имеем, это вызывает обиду». Известные белорусы – о том, чем дорожат и в какой стране хотят жить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика