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Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании в Минском районе

08.08.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании в Минском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомится с ходом уборочной кампании на одном из сельхозпредприятий в Минском районе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент посетит ОАО «Гастелловское», где ему доложат о ходе уборочной. Затем Глава государства ознакомится с ходом уборки озимой пшеницы.

ОАО «Гастелловское» занимается производством молока, выращиванием мяса крупного рогатого скота, зерновых культур, рапса, свеклы и картофеля. Общая площадь предприятия составляет 4 тыс. га. Только за январь-июнь чистая прибыль предприятия составила порядка 2 млн белорусских рублей, при общей выручке в 11,2 млн. На предприятии работают 225 человек, средняя зарплата составляет почти 1,4 тыс. рублей.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомится с ходом уборочной кампании на одном из сельхозпредприятий в Минском районе. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
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