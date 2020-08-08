Урожай-2020: уборочная кампания перешла экватор

Источник материала: ОНТ

Уборочная кампания перешла экватор. В стране намолочено уже более 5 млн тонн зерна.

Три области – Брестская, Минская и Гродненская вышли на миллион тонн каждая. При этом урожайность с гектара – более 38 центнеров - на 6 больше, чем в прошлом году. Это стало возможным не только благодаря хорошей погоде, но и грамотно проведенной посевной кампании. Минеральных удобрений в этом году внесли в почву на 16% больше, чем в прошлом.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Стоимость зерна выше не будет. Конечно, себестоимость зерна посчитается, посчитаются все затраты, и сегодня влажность зерна на уровне 16-14%. Меньше будет затрачиваться энергоносителей на сушку зерна. Это даст возможность уменьшить и сохранить стоимость на уровне прошлого года. Сегодня техника и зерносушилки в хозяйствах все готово, работает в полном штатном режиме, средняя готовность техники, которая работает, 95-97%. Поэтому мы 310 -350 тыс. тонн зерна намолачиваем ежедневно».

Таким образом, еще 14 погожих дней – и хлеб будет убран. Урожай, который прогнозировали – 8 100 000 тонн зерна, по оценке экспертов, намолотить вполне реально.

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