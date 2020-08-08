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Урожай-2020: уборочная кампания перешла экватор
Источник материала: ОНТ
Уборочная кампания перешла экватор. В стране намолочено уже более 5 млн тонн зерна.
Три области – Брестская, Минская и Гродненская вышли на миллион тонн каждая. При этом урожайность с гектара – более 38 центнеров - на 6 больше, чем в прошлом году. Это стало возможным не только благодаря хорошей погоде, но и грамотно проведенной посевной кампании. Минеральных удобрений в этом году внесли в почву на 16% больше, чем в прошлом.
Таким образом, еще 14 погожих дней – и хлеб будет убран. Урожай, который прогнозировали – 8 100 000 тонн зерна, по оценке экспертов, намолотить вполне реально.
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Уборочная кампания перешла экватор. В стране намолочено уже более 5 млн тонн зерна. Три области – Брестская, Минская и Гродненская вышли на миллион тонн каждая. При...
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