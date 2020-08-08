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В деле российских боевиков появилась третья сторона

08.08.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен, что задержание в Беларуси 33 россиян может быть спланированной провокацией третьей страны, реализованной для усложнения отношений Минска и Москвы.

«Сотрудники консульского отдела Посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые, по-прежнему, не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Дмитрий Мезенцев.

Между тем, посол считает, что реакция Беларуси на нахождение указанных лиц на территории страны была слишком жесткой. Поэтому лучшим выходом в сложившейся ситуации будет освобождение задержанных.

«Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — резюмировал посол.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен, что задержание в Беларуси 33 россиян может быть спланированной провокацией третьей страны, реализованной для...
 
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