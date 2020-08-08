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Любимые места: радио «МИР» в Беларуси подвело итоги фотоконкурса
08.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Двор, где прошло детство, рассвет над озером или любимая улица – радио «МИР» в Беларуси провело масштабный фотоконкурс.
В течение двух недель слушатели делились своими снимками – мест, которые им наиболее близки. Всего прислали более трех тысяч работ. Победителя, как и положено, объявили в прямом эфире.
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В течение двух недель слушатели делились своими снимками – мест, которые им наиболее близки.
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