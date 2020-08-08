Любимые места: радио «МИР» в Беларуси подвело итоги фотоконкурса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двор, где прошло детство, рассвет над озером или любимая улица – радио «МИР» в Беларуси провело масштабный фотоконкурс.

В течение двух недель слушатели делились своими снимками – мест, которые им наиболее близки. Всего прислали более трех тысяч работ. Победителя, как и положено, объявили в прямом эфире.



«Мы не ожидали от наших слушателей так много писем. Письма приходят до сих пор. И мы не исключаем, что эта акция станет у нас постоянной», – сказал программный директор студии радио Эмиль Джафаров.



Автор лучшего снимка получит новенький iPhone.