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Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его
Источник материала: СТВ
Мужчина время от времени публикует на своей странице в Instagram фотографии животных в их естественной среде обитания. Обычно снимки набирают пару тысяч просмотров, но недавнее фото посмотрели более 150 тысяч человек.
«Спасибо этому неизвестному человеку, что он принял позу и не испортил мою камеру после того, как наткнулся на неё», –
Снимок загадочного человека Джефф
Поскольку публикация стала такой популярной, о ней узнал и мужчина с фотографии. Парня зовут Бен Сайзмор, и на своей странице в Instagram он
Кстати, чтобы пользователи соцсетей не подумали, что Вирту в фотоловушки попадают только люди, он показал ещё и рысь, которая была запечатлена в том же месте.
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Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его
Мужчина время от времени публикует на своей странице в Instagram фотографии животных в их естественной среде обитания. Обычно снимки набирают пару тысяч просмотров, но...
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