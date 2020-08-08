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Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его

08.08.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина время от времени публикует на своей странице в Instagram фотографии животных в их естественной среде обитания. Обычно снимки набирают пару тысяч просмотров, но недавнее фото посмотрели более 150 тысяч человек.

«Спасибо этому неизвестному человеку, что он принял позу и не испортил мою камеру после того, как наткнулся на неё», – написал Джефф Вирт.

Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его
Фото: instagram.com/burningxjeff 

Снимок загадочного человека Джефф продублировал на ресурсе Reddit. Там фотография вызвала бурный восторг и поднялась в топ самых обсуждаемых постов. Пользователи шутили, что это редчайший вид, который можно встретить.

Поскольку публикация стала такой популярной, о ней узнал и мужчина с фотографии. Парня зовут Бен Сайзмор, и на своей странице в Instagram он сказал, что его снимок – живое искусство.

Кстати, чтобы пользователи соцсетей не подумали, что Вирту в фотоловушки попадают только люди, он показал ещё и рысь, которая была запечатлена в том же месте.

Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его
Фото: instagram.com/burningxjeff 

Ранее мы рассказывали о девушке, которая хотела похвастаться своим новым купальником и сделала фотографию. Но люди заинтересовались не юной леди, а фоном, ведь его видел практически каждый (здесь подробности).

Люди в материале: Джефф Вирт, Бен Сайзмор, Jeff Wirth, Ben Sizemore

 
 
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Мужчина время от времени публикует на своей странице в Instagram фотографии животных в их естественной среде обитания. Обычно снимки набирают пару тысяч просмотров, но...
 
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