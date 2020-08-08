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Bentley примет участие в проекте по созданию «революционной» силовой установки для электромобилей

08.08.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bentley объявила о своем участии в новом исследовательском проекте OCTOPUS, который финансируется британским правительством. Его целью является разработка инновационного электрического привода по принципу «все в одном» (блок e-axle).


У аббревиатуры OCTOPUS весьма громоздкая расшифровка — Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions. Проще говоря, речь идет о создании эффективного электропривода с оптимизированной конструкцией, а также компонентами и материалами, благодаря которым можно будет обойтись без использования редкоземельных магнитов и медной обмотки. Новый модуль типа e-axle окажется цельным агрегатом — это совмещенные в одном узле электромоторы, силовая электроника и трансмиссия.

Кроме Bentley в проекте OCTOPUS, финансируемом государственным Управлением OLEV (транспортных средств с низким уровнем выбросов), участвуют еще девять британских фирм и организаций. Новая силовая установка должна быть готова к серийному производству в 2026 году — тогда же Bentley планирует представить свой первый электромобиль.

 
 
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Компания Bentley объявила о своем участии в новом исследовательском проекте OCTOPUS, целью которого является разработка инновационного электрического привода по...
 
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