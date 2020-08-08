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Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит 10,5 млн тонн зерна

08.08.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит 10,5 млн тонн зерна

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит порядка 10,5 млн тонн с учетом кукурузы. Об этом Глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Минский район, передает БЕЛТА.

Как доложил Президенту глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на сегодняшний день в стране уже убрано примерно 61% площадей. При этом средний показатель урожайности составляет 38,2 ц/га. По словам Крупко, урожайность зерновых колосовых ожидается на уровне 8,2-8,3 млн т, рапса - 800 тыс. т.

В свою очередь Президент напомнил, что еще необходимо убрать 1,5 млн тонн кукурузы

Глава государства также отметил, что уборка зерновых должна завершиться в течение ближайших трех дней. По его словам, вся необходимая для этого техника в хозяйствах есть, однако относиться к этой технике следует бережно. «Не может комбайн эксплуатироваться менее 11-12 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет, как это за пределами нашей страны», – заявил Президент.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит порядка 10,5 млн тонн с учетом кукурузы. Об этом Глава государства заявил...
 
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