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Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24 %

08.08.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БелТА.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской — 37,88%, Минске — 26,45%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БелТА. В...
 
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