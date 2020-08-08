Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24 %

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За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БелТА .

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской — 37,88%, Минске — 26,45%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.