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ЦИК заявил, что явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%
08.08.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в отчете Центризбиркома.
За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.
Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4−8 августа.
Основной день голосования назначен на 9 августа.
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Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в отчете Центризбиркома. За четыре дня больше всего...
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