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ЦИК заявил, что явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%

08.08.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в отчете Центризбиркома.

ЦИК заявил, что явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%

За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

  • Брестская область — 30,11%
  • Витебская область — 30,86%
  • Гомельская область — 42,72%
  • Гродненская область — 30,02%
  • Минская область — 29,09%
  • Могилевская область — 37,88%
  • Минск — 26,45%

Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4−8 августа.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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  Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в отчете Центризбиркома. За четыре дня больше всего...
 
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