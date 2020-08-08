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Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

08.08.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По состоянию на 7 августа больше всего избирателей проголосовало досрочно в Гомельской области – 42,72%.

Брестская область – 30,11%

Витебская область – 30,86%

Гродненская область – 30,02%

Минская область – 29,09%

Могилёвская область – 37,88%

Минск – 26,45%

Общее число избирателей, включённых в списки, составляет 6 836 585 человек. Напомним, досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Об этом сообщается на сайте ЦИК. По...
 
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