Явка на выборах президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По данным Центризбиркома Беларуси, явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%. В Минске проголосовали 26,45% избирателей, в Минской области – 29,09%, в Брестской – 30,11%, Гомельской – 42,72%, Витебской – 30,86%, Могилевской – 37,88%, Гродненской – 30,02%.

В республике создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Завтра, 9 августа, пройдут выборы президента Беларуси.