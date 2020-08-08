|
Явка на выборах президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%
08.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По данным Центризбиркома Беларуси, явка за четыре дня
В республике создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Завтра, 9 августа, пройдут выборы президента Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории страны создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)