ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Началась реконструкция участка трассы М-7 в Минской области

08.08.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Удобство поездок для белорусов и транзитная привлекательность для иностранцев. В Минской области началась реконструкция участка трассы М-7.

Она стартовала с закладки символического камня в Воложинском районе. Теперь путь до Литвы и обратно станет быстрее и комфортней. На протяжении всех 106 км этой дороги ощутимо увеличится пропускная способность. Учитывая важность и популярность этого направления, ремонт делается в короткие сроки. Завершить реконструкцию планируют уже в следующем году.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Это будет современное покрытие, более комфортное перемещение наших граждан. И, немаловажно, что сюда входит пункт пропуска, пересечение границы в направлении нашей западной границы будет однозначно комфортнее, быстрее и безопаснее. Что касается проекта, реконструкцию дороги планируется осуществить по параметрам 2-й категории с укрепленной асфальтированной обочиной. На сегодняшний момент, с учетом той интенсивности, которая есть и перспективы, на наш взгляд – это достаточно».

Деньги на эти цели выделил Европейский инвестиционный Банк. За счёт этих средств обновят и международный пункт пропуска «Каменный лог» - это позволит в несколько раз увеличить пропускную способность автомобилей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удобство поездок для белорусов и транзитная привлекательность для иностранцев. В Минской области началась реконструкция участка трассы М-7. Она стартовала с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Явка на выборах президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика