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Началась реконструкция участка трассы М-7 в Минской области
Источник материала: ОНТ
Удобство поездок для белорусов и транзитная привлекательность для иностранцев. В Минской области началась реконструкция участка трассы М-7.
Она стартовала с закладки символического камня в Воложинском районе. Теперь путь до Литвы и обратно станет быстрее и комфортней. На протяжении всех 106 км этой дороги ощутимо увеличится пропускная способность. Учитывая важность и популярность этого направления, ремонт делается в короткие сроки. Завершить реконструкцию планируют уже в следующем году.
Деньги на эти цели выделил Европейский инвестиционный Банк. За счёт этих средств обновят и международный пункт пропуска «Каменный лог» - это позволит в несколько раз увеличить пропускную способность автомобилей.
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Удобство поездок для белорусов и транзитная привлекательность для иностранцев. В Минской области началась реконструкция участка трассы М-7. Она стартовала с...
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