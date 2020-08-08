Началась реконструкция участка трассы М-7 в Минской области

Источник материала: ОНТ

Удобство поездок для белорусов и транзитная привлекательность для иностранцев. В Минской области началась реконструкция участка трассы М-7.

Она стартовала с закладки символического камня в Воложинском районе. Теперь путь до Литвы и обратно станет быстрее и комфортней. На протяжении всех 106 км этой дороги ощутимо увеличится пропускная способность. Учитывая важность и популярность этого направления, ремонт делается в короткие сроки. Завершить реконструкцию планируют уже в следующем году.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Это будет современное покрытие, более комфортное перемещение наших граждан. И, немаловажно, что сюда входит пункт пропуска, пересечение границы в направлении нашей западной границы будет однозначно комфортнее, быстрее и безопаснее. Что касается проекта, реконструкцию дороги планируется осуществить по параметрам 2-й категории с укрепленной асфальтированной обочиной. На сегодняшний момент, с учетом той интенсивности, которая есть и перспективы, на наш взгляд – это достаточно».

Деньги на эти цели выделил Европейский инвестиционный Банк. За счёт этих средств обновят и международный пункт пропуска «Каменный лог» - это позволит в несколько раз увеличить пропускную способность автомобилей.

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