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Пользователи Facebook о платформе «Голос»: Одни в политику бросились, а другие под шумок бизнес крутят

08.08.2020 11:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователи Facebook о платформе «Голос»: Одни в политику бросились, а другие под шумок бизнес крутят

Ряд пользователей белорусского Facebook высказали скептическое отношение к предлагаемой альтернативными кандидатами на пост Президента Беларуси онлайн-платформе «Голос», предназначенной для подсчета голосов избирателей на грядущих президентских выборах.

Так, Анна Никитина высказала мнение о том, что создатели платформы преследуют скорей бизнес-цели, нежели цель честного подсчета голосов.

Схожее мнение высказал и пользователь Глеб Казак, по мнению которого личные данные пользователей могут использоваться в маркетинговых целях.

Мнение о том, что платформа может использоваться для сбора личных данных белорусов, высказал и пользователь Василий Игнатович, который отметил, что эта информация в дальнейшем может попасть в руки злоумышленников и использоваться для шантажа.

При этом пользователь Евгений Поляков отметил, что опыт использования подобных платформ в России завершился тем, что личные данные пользователей начали продавать в сети.

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Ряд пользователей белорусского Facebook высказали скептическое отношение к предлагаемой альтернативными кандидатами на пост Президента Беларуси онлайн-платформе...
 
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