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Пользователи Facebook о платформе «Голос»: Одни в политику бросились, а другие под шумок бизнес крутят
Источник материала: ОНТ
Ряд пользователей белорусского Facebook высказали скептическое отношение к предлагаемой альтернативными кандидатами на пост Президента Беларуси онлайн-платформе «Голос», предназначенной для подсчета голосов избирателей на грядущих президентских выборах.
Так,
Схожее мнение высказал и пользователь
Мнение о том, что платформа может использоваться для сбора личных данных белорусов, высказал и пользователь
При этом пользователь
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Пользователи Facebook о платформе «Голос»: Одни в политику бросились, а другие под шумок бизнес крутят
Ряд пользователей белорусского Facebook высказали скептическое отношение к предлагаемой альтернативными кандидатами на пост Президента Беларуси онлайн-платформе...
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