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Еще больше электронных помощников: у Haval F7 появится новая топ-версия Tech Plus

08.08.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для выпускаемого на заводе Haval в Тульской области кроссовера F7 вскоре будет доступна новая комплектация Tech Plus, которая получит расширенное оснащение системами помощи водителю.


Снаружи F7 в новом топовом исполнении на фоне других версий будет выделяться за счет хромированной решетки радиатора и 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков оригинального дизайна. В списке оснащения F7 Tech Plus — цифровая приборная панель, шайба-контроллер на центральном тоннеле для управления мультимедиа-системой, беспроводная зарядка для смартфона и расширенный набор электронных помощников. Он будет включать адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения и функцией распознавания пешеходов, мониторинг слепых зон, системы предупреждения о выходе из полосы движения, помощи при выезде с парковки задним ходом, распознавания дорожных знаков и автоматического управления дальним светом.


F7 Tech Plus будет предлагаться с рядной бензиновой турбо-«четверкой» объемом 2 л (190 л.с.) в комбинации с 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом. Цены на новую версию кроссовера в Haval озвучат позже — продажи должны начаться уже в августе. Сейчас в Беларуси топовым для F7 является исполнение Premium (от 58 900 рублей).

 
 
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Для выпускаемого на заводе Haval в Тульской области кроссовера F7 вскоре будет доступна новая комплектация Tech Plus с расширенным оснащением системами помощи водителю.
 
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