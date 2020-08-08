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Три продукта для восстановления суставов назвал врач

08.08.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три продукта для восстановления суставов назвал врач

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал о продуктах, которые помогают укреплению суставов, пишет РИА «Новости».

Одна из самых распространенных причин ухудшения состояния суставов – нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща.

К таким продуктам относится, например, скумбрия – в ней содержатся Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и дискомфорт при артрозе и остеопорозе. Нужно съедать в день 30 г продукта.

Киви также считается очень полезным, ведь половинка фрукта содержит суточную норму витамина C, который в свою очередь участвует в формировании хряща и соединительной ткани.

Овсянка также полезна для суставов. В ней содержится много марганца, который участвует в синтезе коллагеновых волокон. В одной порции каши – две суточные нормы минерала.

Фото: Depositphotos 


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Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал о продуктах, которые помогают укреплению суставов, пишет РИА «Новости». Одна из самых...
 
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