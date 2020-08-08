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Три продукта для восстановления суставов назвал врач
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал о продуктах, которые помогают укреплению суставов,
Одна из самых распространенных причин ухудшения состояния суставов – нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща.
К таким продуктам относится, например, скумбрия – в ней содержатся Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и дискомфорт при артрозе и остеопорозе. Нужно съедать в день 30 г продукта.
Киви также считается очень полезным, ведь половинка фрукта содержит суточную норму витамина C, который в свою очередь участвует в формировании хряща и соединительной ткани.
Овсянка также полезна для суставов. В ней содержится много марганца, который участвует в синтезе коллагеновых волокон. В одной порции каши – две суточные нормы минерала.
Фото: Depositphotos
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Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал о продуктах, которые помогают укреплению суставов, пишет РИА «Новости». Одна из самых...
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