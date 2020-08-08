«Заучите свои циферки». Появилась запись, где обсуждают, сколько голосов объявлять Лукашенко и Тихановской

Источник материала: KYKY

На YouTube-канале инициативы «Честные люди» появилась занимательная запись: судя по ней, на некоторых избирательных участках начали тренироваться, как будут объявлять итоги выборов.

Вот, что пишут «Честные люди»: «К нам поступило анонимное сообщение с 18-минутной аудиозаписью, где зафиксирована «тренировка» подсчета голосов. Фокус состоит в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. В соответствии с цифрами, которые к этому моменту «должны знать наизусть» или подсмотреть в «шпаргалке».

Представители инициативы также добавили: «Судя по озвученным именам, действие происxодит на участке №48 в минской Гимназии №39».

На самом деле, это лучше один раз услышать: