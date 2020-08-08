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«Заучите свои циферки». Появилась запись, где обсуждают, сколько голосов объявлять Лукашенко и Тихановской

08.08.2020 12:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На YouTube-канале инициативы «Честные люди» появилась занимательная запись: судя по ней, на некоторых избирательных участках начали тренироваться, как будут объявлять итоги выборов. 

Вот, что пишут «Честные люди»: «К нам поступило анонимное сообщение с 18-минутной аудиозаписью, где зафиксирована «тренировка» подсчета голосов. Фокус состоит в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. В соответствии с цифрами, которые к этому моменту «должны знать наизусть» или подсмотреть в «шпаргалке».

Представители инициативы также добавили: «Судя по озвученным именам, действие происxодит на участке №48 в минской Гимназии №39». 

На самом деле, это лучше один раз услышать: 

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На YouTube-канале инициативы «Честные люди» появилась занимательная запись: судя по ней, на некоторых избирательных участках начали тренироваться, как будут...
 
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