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В Вороновском РОВД закончился капитальный ремонт здания

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском РОВД закончился капитальный ремонт здания

К своему профессиональному празднику лидские строители завершили обновление очередного объекта. На днях комиссионно подписан акт ввода административного здания и гаражей Вороновского РОВД. Четыре месяца силами СМУ-7 проводился их капитальный ремонт и модернизация. Последний раз подобные масштабные работы проводились здесь в 1980-е годы, когда здание отдела достраивалось. Личный состав РОВД все эти годы косметический лоск наводил своими силами, но за время эксплуатации постройки образовались дефекты, которые хозспособом устранить было невозможно. Протекала крыша, из-за застоя дождевых и талых вод вдоль стен на фасаде образовались трещины. Деревянная лестница внутри, ведущая в подразделения криминальной милиции, была  аварийной.

Капитальный ремонт начался в апреле за средства республиканского бюджета. Более 500 тысяч вложено в выполнение запроектированных работ. Внешние изменения фасада и  крыши заметны невооруженным глазом. Преобразились внутренний двор и гаражи. На прилегающей территории «устелили» более тысячи квадратных метров плитки, устроена система водоотведения, установлены раздвижные ворота.

В соответствие с современными требованиями устроена противопожарная сигнализация, появился эвакуационный выход со второго этажа с наружной лестницей. Внутри здания также  отремонтирована лестничная клетка, изолированная от коридоров дымонепроницаемыми дверями. Трансформаторная подстанция позволит зданию работать автономно даже при аварийном отключении электричества. Утепленные фасады, новая крыша, окна и наружные двери повысят энергоэффективность здания. 

Предусмотрена безбарьерная среда, люди с инвалидностью беспрепятственно смогут попасть как в административное здание, так и в отделение по гражданству и миграции.

Правоохранители оценили произошедшие изменения. Благодаря им созданы более комфортные и безопасные условия для работающих здесь людей.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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К своему профессиональному празднику лидские строители завершили обновление очередного объекта. На днях комиссионно подписан акт ввода административного здания...
 
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