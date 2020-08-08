В Слуцке задержали желающих устроить «автопробег солидарности»

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке 7 августа доставили в РОВД минимум двоих мужчин, которые пытались устроить «автопробег солидарности» в поддержку диджеев, задержанных в столичном Киевском сквере. Об этом SlutskGorod сообщили близкие задержанных.

При поддержке минского экипажа на Geely Atlas их остановили у магазина рядом с «Крановым заводом». Этот момент засняла случчанка, которая прислала фотографию в группу «Без тормозов в Слуцке» в Viber.





— Никто не знает [что произошло], они в этом районе весь вечер ездили. Патрульные машины, скорые, реанимации и обычные ГАИ. Они просто подъехали к магазину, потом к ним подъезжало ещё больше патрульных, и начали собираться люди, — написал SG очевидец.

Выяснилось, что один из мужчин, которого забрали вчера в милицию, уже задерживался на несостоявшемся митинге Светланы Тихановской 4 августа, на следующий день ему дали штраф в 3 базовые величины и отпустили.

Близкие одного из задержанных отмечают, что мужчины не анонсировали своё мероприятие в соцсетях. Каким образом на них вышли правоохранители - неизвестно.

Вероятнее всего, задержанные до понедельника будут ждать суда в ИВС.

Оперативно получить комментарий в РОВД не удалось. Информация уточняется.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by