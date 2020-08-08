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Брэндон Ли – сын Брюса Ли и актёр культового готического фильма. Звёзды, которые ушли слишком рано
Источник материала: СТВ
Мало кто не слышал о Брюсе Ли. Этот человек воплотил в себе прекрасного актёра и мастера боевых искусств. Брюс ушёл из жизни в 32 года, но у него осталось двое детей – сын Брэндон и дочь Шеннон. К сожалению, сын знаменитого актёра умер даже раньше своего отца – в 28 лет. Мы решили вспомнить, каким был его путь.
Брэндон Ли родился 1 февраля 1965 года в Окленде, штат Калифорния, однако вскоре семья переехала в Гонконг. В школе будущего актёра знали все – ведь он был сыном знаменитости.
Поскольку родители опасались за жизни Брэндона и его сестры, детей в школу сопровождали телохранители. Это мешало юному Ли заводить друзей, поэтому большинство других учеников запомнили его как напряжённого, замкнутого и агрессивного парня.
«Для меня боевые искусства – это поиск чего-то внутри себя. Это не просто физическая дисциплина».
С самого детства сын Брюса обучался у своего отца боевым искусствам. Позже Брэндон также занимался у других мастеров, но в подростковом возрасте парня отстранили от занятий за непослушание.
К тому моменту юноша уже больше был заинтересован в улучшении актёрских навыков, чем в боевых искусствах, которыми он мог продолжать заниматься самостоятельно. Брэндон начал брать уроки актёрского мастерства в институте Ли Страсберга.
В 1985 году Ли дебютировал в американском фильме «Криминальный убийца». Это была мелкая роль, Брэндона не указали в титрах. Однако даже в этом фильме он смог сняться только потому, что был сыном Брюса.
«Вы несёте то бремя, которое сами решили возложить на себя».
Далее Брэндон прошёл пробы на роль в гонконгской кинокартине – «Наследие гнева». Фильм был тепло принят в Гонконге, а также в Японии и ряде других стран. Ли был номинирован на премию в качестве лучшего начинающего актёра.
Талант Брэндона заметил американский продюсер Роберт Лоуренс, который предложил Ли снова отправиться в Голливуд. Актёр принял предложение. Первое время сыну Брюса доставались небольшие роли в фильмах и сериалах.
Брэндон ожидал большего, поэтому был сильно разочарован. К тому же, в 1988 или 1989 году едва не произошла кража в доме Ли. Когда актёр вернулся, он застал вора с ножом, который хотел присвоить себе имущество актёра.
«Если однажды вы доходите до предела своего терпения… Вы осознаёте, что делаете что-то, что со стороны может показаться совершенно безумным».
Сын Брюса отнял у нападавшего нож, сломал мужчине руку, нос и челюсть, а также вывихнул плечо. Приехавшие полицейские не сразу поняли, кто нападает, а кто – защищается, поэтому надели наручники на обоих. К счастью для Ли, соседи пояснили, что это был дом Брэндона, а избитый мужчина – вор. Позже правонарушитель во всём сознался, его приговорили к двум годам тюрьмы.
В 1991 году Ли, наконец, получил заметную роль. Вместе с Дольфом Лундгреном Брэндон снялся в боевике «Разборка в Маленьком Токио». Хотя критики назвали фильм слишком жестоким, зрители обратили внимание на Ли. Следующий фильм Брэндона – «Беглый огонь» – тоже не понравился критикам, хотя они признали, что актёр был весьма харизматичен.
Настоящим прорывом для сына Брюса должен был стать мрачный фильм «Ворон». Съёмки стартовали 1 февраля 1993 года – в 28 день рождения Брэндона. Однако Ли так и не смог полностью сыграть свою роль.
«Мы склонны принимать многое как должное, нам кажется, что мы будем жить вечно. Только когда вы потеряете друга или, возможно, побываете на грани смерти, многие события и люди в вашей жизни внезапно обретут реальное значение».
31 марта около полуночи во время съёмки сцены с выстрелом из револьвера актёр был серьёзно ранен. Исполнитель роли злодея выстрелил холостым патроном, но в стволе находилась заглушка, которая вылетела вместо пули, попала в живот Ли и застряла в позвоночнике.
Врачи несколько часов пытались спасти Брэндона, но у них не получалось остановить кровь. В 13 часов 3 минуты была констатирована смерть пациента от кровопотери. Позже медики признались, что если бы им удалось спасти Ли, скорее всего, он бы всю жизнь провёл в инвалидном кресле.
Актёр умер за 17 дней до своей свадьбы. Он был похоронен рядом с отцом.
Съёмки фильма было решено продолжить. В 1994 году «Ворон» вышел на экраны и был тепло принят зрителями, став одним из самых успешных фильмов того года.
О почти неизвестном актёре заговорили все, а кинокартины с его участием, которые ранее не пользовались популярностью, стали активно покупаться. Благодаря «Ворону» Брэндон Ли стал культовой фигурой.
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Мало кто не слышал о Брюсе Ли. Этот человек воплотил в себе прекрасного актёра и мастера боевых искусств. Брюс ушёл из жизни в 32 года, но у него осталось двое детей –...
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