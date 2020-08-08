Источник материала: Виртуальный Брест

6 сентября 2020 года исполнится ровно год тех пор, как мы отметили 1000-летний юбилей Бреста .

Бреста отметят концертом на Гребном канале. Хедлайнеры пока не определены" alt="1001-летие Бреста отметят концертом на Гребном канале. Хедлайнеры пока не определены" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596879962583301.jpg">



Это знаковое событие город планирует отметить праздничным концертом! Именно поэтому не демонтируют сцену на Гребном канале.

Хедлайнеры пока не определены, поэтому ваших предложения ждут на электронный адрес: ispolkombrest@brest.by





ЗЫ. Все концерты проводятся за спонсорские средства.





фото - архив сайта