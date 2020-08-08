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1001-летие Бреста отметят концертом на Гребном канале. Хедлайнеры пока не определены

08.08.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 сентября 2020 года исполнится ровно год тех пор, как мы отметили 1000-летний юбилей Бреста.

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Это знаковое событие город планирует отметить праздничным концертом! Именно поэтому не демонтируют сцену на Гребном канале.

Хедлайнеры пока не определены, поэтому ваших предложения ждут на электронный адрес: ispolkombrest@brest.by

1001-летие Бреста отметят концертом на Гребном канале. Хедлайнеры пока не определены

ЗЫ. Все концерты проводятся за спонсорские средства.

1001-летие Бреста отметят концертом на Гребном канале. Хедлайнеры пока не определены

фото - архив сайта

 
Теги: Брест
 
 
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  6 сентября 2020 года исполнится ровно год тех пор, как мы отметили 1000-летний юбилей Бреста. Это знаковое событие город планирует отметить праздничным концертом!...
 
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