|
В Мозыре дети угнали три велосипеда, самому младшему 8 лет
Источник материала: Mlife
В одном доме воришкам приглянулись «Stels» и «Fulh», во втром — «Stels». Как выяснилось, это дело рук несовершеннолетних, младшему из которых всего 8 лет.
Оперативники вышли на след подозреваемых. Все три велосипеда стояли у подъезда многоэтажки в Калинковичах. Оказалось, что это дело рук двух братьев, 12-ти и 8-ми лет, а идею им подсказал 17-летний знакомый, сообщили в УВД.
Ответственность нести все же придется. В милиции возбуждены уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре 2 августа украли три велосипеда прямо из подьездов.далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)