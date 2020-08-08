В Мозыре дети угнали три велосипеда, самому младшему 8 лет

Источник материала: Mlife

В одном доме воришкам приглянулись «Stels» и «Fulh», во втром — «Stels». Как выяснилось, это дело рук несовершеннолетних, младшему из которых всего 8 лет.



Оперативники вышли на след подозреваемых. Все три велосипеда стояли у подъезда многоэтажки в Калинковичах. Оказалось, что это дело рук двух братьев, 12-ти и 8-ми лет, а идею им подсказал 17-летний знакомый, сообщили в УВД.



Ответственность нести все же придется. В милиции возбуждены уголовные дела.