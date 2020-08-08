|
Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу – мама троих детей
Источник материала: ОНТ
Мама троих детей, могилевчанка Ольга Абушкевич в беседе с
Ольга рассказала, что происходящее во время избирательной кампании в этом году не оставляет ее равнодушной, хоть она и далека от политики.
Однако многодетная мама призналась, что не считает соцсети чем-то плохим.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу – мама троих детей
Мама троих детей, могилевчанка Ольга Абушкевич в беседе с БЕЛТА возмутилась тем, что инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)