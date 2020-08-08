Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу – мама троих детей

Источник материала: ОНТ

Мама троих детей, могилевчанка Ольга Абушкевич в беседе с БЕЛТА возмутилась тем, что инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу.

Ольга рассказала, что происходящее во время избирательной кампании в этом году не оставляет ее равнодушной, хоть она и далека от политики.

Однако многодетная мама призналась, что не считает соцсети чем-то плохим.

Фото: БЕЛТА

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