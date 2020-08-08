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В Барани 4-летний ребёнок засунул ногу в батарею и застрял
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа около половины шестого вечера в городе Барань Оршанского района мальчик застрял в батарее.
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Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического оборудования образовали достаточное пространство в чугунном радиаторе, чтобы можно было извлечь ногу несовершеннолетнего. Ребёнок не пострадал.
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Новости Беларуси. 7 августа около половины шестого вечера в городе Барань Оршанского района мальчик застрял в батарее. По сведениям Витебского ОУМЧС, 4-летний...
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