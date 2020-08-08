ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фруктовая сокровищница Дубровенщины

08.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Фруктовая сокровищница Дубровенщины

Губинский район на севере Азербайджана во многих информационных источниках и виртуальных путеводителях упоминается как яблочная сокровищница. Здесь собирают урожай яблок круглый год, а разнообразие сортов превышает 400 видов. Благоприятный климат, трудолюбие азербайджанцев и передаваемый опыт из поколения в поколение создали плодородный фундамент для ведения семейного бизнеса в области садоводства. «Сулейманов сад», как местные жители называют владения известного дубровенского садовода, имеет Губинские корни.

Сулейман Гаджиев родился в поселке Зардаби Губинского района в семье садовода. Отец, получив 4 класса образования, был вынужден взять на себя обязанности главного кормильца и содержать семью — трое братьев и двое сестер. Так, яблочное семейное дело постепенно развивалось и стало приносить хорошую прибыль. По примеру отца Сулейман Гаджиахметович начал работать в семейном саду с раннего детства.

История переезда Сулеймана Гаджиева в Беларусь случилась благодаря родному брату, который первым приехал в нашу страну для получения высшего образования в Горецкой сельскохозяйственной академии, известной тогда во всем Советском Союзе. Вслед за братом Сулейман Гаджиахметович пришел учиться в академию на специальность «агрономия», набрав на вступительной кампании 9 баллов из 10.

Сулейман Гаджиахметович планировал после получения диплома уехать на родину в Азербайджан, чтобы работать на крупном предприятии всесоюзного значения. Тогда оно обеспечивало рабочими местами представителей разных национальностей большой страны, работать там было престижно. Главное направление работы заключалось в выращивании плодово-ягодных культур — яблони, черешни, сливы, вишни, абрикосы, персики, виноград, хурма. На базе хозяйства действовали институты земледелия и садоводства, где выводили новые сорта и гибриды фруктов и ягод, что повышало спрос, за которым следовало изобилие сочных предложений. Но на время окончания обучения в сельхозакадемии как раз пришелся развал СССР, период был непростой, будущее виделось туманным и непредсказуемым.


Фруктовая сокровищница Дубровенщины

По направлению Сулейман Гаджиев приехал работать на Дубровенщину, в д.Ляховка, агрономом. Карьерная лестница стремительно шла вверх и, пройдя повышение квалификации, мужчина стал главным агрономом, а затем директором хозяйства в Орловичах. На протяжении работы в сельском хозяйстве Сулейман Гаджиахметович взращивал идею о заложении фундамента собственного дела, несомненно, это был сад. Несмо­тря на небольшие финансовые возможности, за плечами был опыт, необходимые знания и огромное желание.  Родной брат в то время уже занимался садоводством в Минской области и помог в становлении. До сих пор братья поддерживают друг друга и плодотворно сотрудничают.

Сейчас на трех десятках гектаров земли Сулейман Гаджиев выращивает различные сорта плодов и ягод. Предвидя скромный урожай яблок в этом году из-за неблагоприятных климатических условий, садовод увеличил территории под питомники черной и красной смородины, крыжовника, малины. Исходя из опыта, Сулейман Гаджиахметович отметил, что саженцы пользуются спросом всегда и дают половину выручки общего объема продаж. Среди по­стоянных клиентов — заказчики из Беларуси, России, Кыргызстана. По словам садовода, клиентская база существенно увеличилась, когда у крестьянско-фермерского хозяйства появился официальный сайт.

В арсенале вспомогательного оборудования у Сулеймана Гаджиева есть техника (трактор, машина, мотоблок), но все-таки львиную долю труда нужно выполнять только вручную. В летний сезон помощь оказывают школьники или студенты, которые приезжают домой к родителям или бабушкам на каникулы и хотят подзаработать. Многие обязанности по саду выполняет жена, также приняты в штат водитель и две работницы. Сегодня плодово-ягодный питомник садовода является одним из крупнейших в стране.

Каждый, кому удавалось побывать в саду у Сулеймана Гаджиева, отметит щедрость хозяина — он всегда угощает самыми спелыми, сочными фруктами. Само пребывание в наполненном ароматами саду возвращает к воспоминаниям о беззаботном и сладком детстве.     В этом году нелегкий труд садовода отмечен на районном уровне: по итогам 2019-го года Сулейман Гаджиев как владелец крестьянско-­фермерского хозяйства «Фруктовый сад» занесен на Доску почета Дубровенского района.   

Анна ХАДКЕВИЧ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Губинский район на севере Азербайджана во многих информационных источниках и виртуальных путеводителях упоминается как яблочная сокровищница. Здесь собирают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кампания, заявленная как «честное наблюдение», превращается в кампанию лжи и провокаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика