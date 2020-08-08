Фруктовая сокровищница Дубровенщины

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Губинский район на севере Азербайджана во многих информационных источниках и виртуальных путеводителях упоминается как яблочная сокровищница. Здесь собирают урожай яблок круглый год, а разнообразие сортов превышает 400 видов. Благоприятный климат, трудолюбие азербайджанцев и передаваемый опыт из поколения в поколение создали плодородный фундамент для ведения семейного бизнеса в области садоводства. «Сулейманов сад», как местные жители называют владения известного дубровенского садовода, имеет Губинские корни.

Сулейман Гаджиев родился в поселке Зардаби Губинского района в семье садовода. Отец, получив 4 класса образования, был вынужден взять на себя обязанности главного кормильца и содержать семью — трое братьев и двое сестер. Так, яблочное семейное дело постепенно развивалось и стало приносить хорошую прибыль. По примеру отца Сулейман Гаджиахметович начал работать в семейном саду с раннего детства.

История переезда Сулеймана Гаджиева в Беларусь случилась благодаря родному брату, который первым приехал в нашу страну для получения высшего образования в Горецкой сельскохозяйственной академии, известной тогда во всем Советском Союзе. Вслед за братом Сулейман Гаджиахметович пришел учиться в академию на специальность «агрономия», набрав на вступительной кампании 9 баллов из 10.

Сулейман Гаджиахметович планировал после получения диплома уехать на родину в Азербайджан, чтобы работать на крупном предприятии всесоюзного значения. Тогда оно обеспечивало рабочими местами представителей разных национальностей большой страны, работать там было престижно. Главное направление работы заключалось в выращивании плодово-ягодных культур — яблони, черешни, сливы, вишни, абрикосы, персики, виноград, хурма. На базе хозяйства действовали институты земледелия и садоводства, где выводили новые сорта и гибриды фруктов и ягод, что повышало спрос, за которым следовало изобилие сочных предложений. Но на время окончания обучения в сельхозакадемии как раз пришелся развал СССР, период был непростой, будущее виделось туманным и непредсказуемым.







По направлению Сулейман Гаджиев приехал работать на Дубровенщину, в д.Ляховка, агрономом. Карьерная лестница стремительно шла вверх и, пройдя повышение квалификации, мужчина стал главным агрономом, а затем директором хозяйства в Орловичах. На протяжении работы в сельском хозяйстве Сулейман Гаджиахметович взращивал идею о заложении фундамента собственного дела, несомненно, это был сад. Несмо­тря на небольшие финансовые возможности, за плечами был опыт, необходимые знания и огромное желание. Родной брат в то время уже занимался садоводством в Минской области и помог в становлении. До сих пор братья поддерживают друг друга и плодотворно сотрудничают.

Сейчас на трех десятках гектаров земли Сулейман Гаджиев выращивает различные сорта плодов и ягод. Предвидя скромный урожай яблок в этом году из-за неблагоприятных климатических условий, садовод увеличил территории под питомники черной и красной смородины, крыжовника, малины. Исходя из опыта, Сулейман Гаджиахметович отметил, что саженцы пользуются спросом всегда и дают половину выручки общего объема продаж. Среди по­стоянных клиентов — заказчики из Беларуси, России, Кыргызстана. По словам садовода, клиентская база существенно увеличилась, когда у крестьянско-фермерского хозяйства появился официальный сайт.

В арсенале вспомогательного оборудования у Сулеймана Гаджиева есть техника (трактор, машина, мотоблок), но все-таки львиную долю труда нужно выполнять только вручную. В летний сезон помощь оказывают школьники или студенты, которые приезжают домой к родителям или бабушкам на каникулы и хотят подзаработать. Многие обязанности по саду выполняет жена, также приняты в штат водитель и две работницы. Сегодня плодово-ягодный питомник садовода является одним из крупнейших в стране.

Каждый, кому удавалось побывать в саду у Сулеймана Гаджиева, отметит щедрость хозяина — он всегда угощает самыми спелыми, сочными фруктами. Само пребывание в наполненном ароматами саду возвращает к воспоминаниям о беззаботном и сладком детстве. В этом году нелегкий труд садовода отмечен на районном уровне: по итогам 2019-го года Сулейман Гаджиев как владелец крестьянско-­фермерского хозяйства «Фруктовый сад» занесен на Доску почета Дубровенского района.

Анна ХАДКЕВИЧ