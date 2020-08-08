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Генпрокуратура предлагает ограничить работу онлайн-платформы для подсчета голосов в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура предложила министру связи и информатизации рассмотреть вопрос об ограничении деятельности онлайн-платформы «Голос» на территории Беларуси при наличии технической возможности,
Права людей, которые откликнутся на призыв принять участие в подобных опросах и проведении подсчета голосов, могут быть нарушены, предупредили в Генпрокуратуре. Так как платформа «Голос» находится не в Беларуси, невозможно будет узнать, кто использовал персональные данные и в каких целях. Привлечь к ответственности будет невозможно.
Ранее Антон Гриневич, адвокат Минской городской коллегии адвокатов прокомментировал БЕЛТА возможность фотографировать бюллетени для голосования и распространять их. Он подчеркнул, что онлайн-платформы для альтернативного подсчета голосов не наделены для этого компетенцией. Еще он отметил, что направление личных данных, в том числе контактных телефонов, в адрес третьих лиц может обернуться негативными последствиями для отправителей. Ведь от возможных утечек и хакерских атак на онлайн-платформы никто не застрахован.
Директор компании «Масштабные решения», резидента ПВТ, Владимир Хабаров также предупредил, что платформа «Голос» - это некий частный инициативный проект, сделанный на скорую руку и до конца не продуманный.
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Генеральная прокуратура предложила министру связи и информатизации рассмотреть вопрос об ограничении деятельности онлайн-платформы «Голос» на территории...
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