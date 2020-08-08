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Кампания, заявленная как «честное наблюдение», превращается в кампанию лжи и провокаций

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Кампания, заявленная как «честное наблюдение», превращается в кампанию лжи и провокаций

«В эту избирательную кампанию, как и в предыдущие годы, Федерация профсоюзов организовала масштабное наблюдение за ходом голосования по всей стране. Всего было аккредитовано более 9 тысяч наблюдателей от профсоюзов во всех регионах. Причем, имея необходимый опыт и знания, мы ориентировали наших представителей на максимально раннюю аккредитацию. Благодаря этому, даже несмотря на ограничение по количеству наблюдателей, профсоюзные активисты сегодня работают на большинстве участков. У нас выстроена обратная связь со всеми нашими представителями. И мы видим реальную картину того, что происходит на участках.

Очевидно, что нынешняя избирательная кампания – беспрецедентная по количеству всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей. И посмотрите, как они подают все это в своих телеграмм-каналах и интернет-ресурсах: есть только их точка зрения – надуманная, бездоказательная, а другое мнение, подкрепленное фактами, в расчет вообще не берется. Идет вал сообщений: вот, мол, наблюдателей «обижают», лишают аккредитации ни за что. Но при этом умышленно замалчивается информация о том, что эти наблюдатели открыто и демонстративно нарушали закон. Оскорбления, угрозы, хамство – все это стало для них нормой.

Только за два последних дня наши представители зафиксировали более 50 фактов нарушения закона другими наблюдателями. Вот несколько примеров. В Минской области один из наблюдателей опрашивал избирателей, проводил агитацию. Закономерно, что люди были возмущены таким явным нарушением законодательства, написали на него заявления – и наблюдателя лишили аккредитации. В Могилевской области наблюдатель, который в связи с очередностью не попал на участок, вообще устроил цирк – демонстративно лег на ступеньки здания и мешал избирателям пройти на участок. Бобруйск: наблюдатель угрожал жизни членам избирательной комиссии. В Барановичах один из наблюдателей открыто вел агитацию возле участка, хотя это категорически запрещено законодательством. В Смиловичах наблюдатель устроила скандал, что, мол, она насчитала меньше избирателей, чем указано в протоколе, но она пришла на участок только после пяти вечера и этому есть документальное подтверждение.

И таких фактов – десятки ежедневно. Очевидно, что некоторые наблюдатели шли на участки совсем не для того, чтобы следить за соблюдением законодательства, а исключительно для личного пиара. И для того, чтобы любыми средствами навязать людям свою точку зрения».

Фото Александра ПОБАТА

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Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. «В эту избирательную кампанию, как и в предыдущие годы, Федерация профсоюзов организовала...
 
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