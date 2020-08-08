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Известному брестскому таможеннику Георгию Козлову исполнилось 80 лет

08.08.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У одних уверенность в правильности выбора профессии приходит после долгих лет проб и ошибок, у других процесс поиска своего дела по душе затягивается и превращается в привычку, а есть такие, кто однажды встречает свое призвание, влюбляется в него с первого взгляда и на всю жизнь. Вот из таких «однолюбов» и Георгий Иванович Козлов – кавалер ордена «Знак Почета», ветеран Брестской таможни, посвятивший таможенной службе без малого 42 года.

Известному брестскому таможеннику Георгию Козлову исполнилось 80 лет

В далеком 1962 году молодой старший сержант Георгий Козлов возвращался после службы в Группе советских войск в Германии скорым «дембельским» поездом Магдебург – Брест домой.

Известному брестскому таможеннику Георгию Козлову исполнилось 80 лет

– По прибытии поезда в Брест пассажиров пригласили в досмотровый зал для таможенного контроля, – вспоминает ветеран. – Там я и увидел, как четко, слаженно работают сотрудники таможни. Понравилось, с какой ответственностью они подходят к выполнению стоящих перед ними задач. Вот тогда и решил стать в их ряды и уже через несколько дней пошел устраиваться на службу в Брестскую таможню. Было долгое собеседование, в конце которого начальник таможни сказал, чтобы я оформлял необходимые документы, и посоветовал не затягивать с получением высшего образования. За время службы были и радости успехов, и горечь неудач, но тот первый день, преисполненный чувства гордости за то, что мне доверят охранять передовой рубеж нашей Родины, самый памятный.

В 60-х – 70-х годах прошлого столетия не было у таможни особых технических средств обнаружения, их заменяли личный опыт и профессиональное мастерство сотрудников, успешно разгадывавших запутанные «ребусы» контрабандистов. В жизни ветерана было много интересных ситуаций, событий, встреч, воспоминаниями о которых он всегда охотно делится на встречах с молодыми сотрудниками таможни и журналистами.

– Известные артисты, следующие через Брест за границу, в зале на втором этаже железнодорожного вокзала часто для сотрудников таможни и пограничников давали импровизированные концерты, – рассказывает Георгий Иванович. – Песни в исполнении Майи Кристалинской, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона – это колоссальный заряд энергии, после которого хотелось работать с удвоенной силой. И мы работали, хорошо работали. Помню первую крупную партию наркотиков, выявленную нашими сотрудниками в коробках с изюмом в контейнере, отправленном из Афганистана в Западную Европу. Там было 2 тонны 380 килограммов гашиша! Во время моей работы на «Варшавском мосту» был случай обнаружения в стенках микроавтобуса партии запрещенной для ввоза в Советский Союз литературы, копировальной техники и советской валюты. Однажды обнаружили кольцо с бриллиантом в дыне! Много раз пытались перевезти золотые изделия в банках с домашними закатками, в каблуках обуви. Чтобы восполнить свой дефицит технических средств обнаружения контрабанды, наши умельцы собрали самодельную конструкцию, внешне похожую на кресло и работающую по принципу металлоискателя.

Известному брестскому таможеннику Георгию Козлову исполнилось 80 лет

Технические усовершенствования и новинки, появившиеся в последние десятилетия на вооружении Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, – безусловно, колоссальное подспорье в несении службы на границе, но главная роль в той системе, по мнению ветерана, должна оставаться за людьми.

– Сегодня к таможеннику по-прежнему предъявляются высокие требования не только по уровню образования, но и по моральным качествам, работоспособности, культуре. Несение таможенной службы требует от сотрудника ответственности, сосредоточенности и постоянного внимания. Он должен быть в некотором роде психологом и не терять выдержки в любой ситуации. Но самое главное – умение быстро анализировать факты и принимать решения. Сотрудник, поставивший перед собой цель стать квалифицированным специалистом, должен быть наблюдательным, а это, в свою очередь, вырабатывается на основе знаний и опыта. Схема «чемодан открыть – чемодан закрыть» не для нас.

Даже на пенсии Георгий Иванович не утратил связи со ставшим родным коллективом. Сидеть без дела не в его характере.

– Да, без дела не могу, – признается ветеран. – Надо оправдывать возложенные на меня надежды. Являюсь членом совета Брестского отделения Белорусской общественной организации таможенников (БООТ). Поддерживаю связь с другими ветеранами таможенной службы. По приглашению коллектива Брестской таможни часто принимаю участие в проводимых встречах и мероприятиях. Особенно трепетно отношусь к церемонии принесения Присяги молодыми сотрудниками, ведь для их трудовой деятельности – это знаковое событие. Летом езжу с супругой на дачу, стараюсь там поддерживать порядок на участке.

Известному брестскому таможеннику Георгию Козлову исполнилось 80 лет

Семья у Георгия Ивановича всегда была и сегодня остается надежным тылом. С особой теплотой говорит он о своей супруге, детях и внуках:

– С супругой мы вместе уже 53 года, воспитали сына и дочь. У нас шесть внуков и даже есть одна правнучка. Сын посвятил жизнь службе государству, он у нас подполковник милиции. Старшая внучка в прошлом году окончила школу и поступила в Российскую таможенную академию. В Москве проживает мой племянник, который уже более 20 лет работает на Шереметьевской таможне. В свое время, когда он, окончив институт, искал место работы, я предложил ему рассмотреть вопрос трудоустройства в таможенные органы. Так что есть кому продолжать наши семейные таможенные традиции.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  У одних уверенность в правильности выбора профессии приходит после долгих лет проб и ошибок, у других процесс поиска своего дела по душе затягивается и...
 
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