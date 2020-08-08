В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”. Фоторепортаж.
Фото Натальи Ермошенко и Светланы Польской.
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В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
08.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”. Фоторепортаж. Фото Натальи Ермошенко и Светланы Польской.
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