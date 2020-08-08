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В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”

08.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”. Фоторепортаж.

В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”
Фото Натальи Ермошенко и Светланы Польской.


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В Несвижском районе прошла акция “Моя Родина! Моя Беларусь!”. Фоторепортаж. Фото Натальи Ермошенко и Светланы Польской.
 
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