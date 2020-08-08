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Официально. Лисакович стал игроком московского «Локомотива»

08.08.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович стал игроком «Локомотива», сообщает сайт клуба. Контракт подписан на четыре года. Виталий выбрал 88-й номер.


Профессиональную карьеру Виталий начал в солигорском «Шахтере». Весной 2016 года дебютировал за главную команду, где за шесть лет провел 61 матч, забил 20 голов и сделал семь голевых передач.

«Шахтер» несколько раз отдавал Лисаковича в аренду в хорватские команды — «Динамо» Загреб, «Рудеш» и «Вараждин». Всего в Хорватии нападающий провел 38 матчей и забил восемь голов.

В октябре 2019 года дебютировал за сборную Белоруссии в товарищеском матче с Эстонией.

По информации СМИ, сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составила 1,1 млн евро. Вчера футболист наблюдал за матчем Суперкубка России из ложи. 

 
 
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