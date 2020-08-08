Как выглядят и кому принадлежат резиденции, в которых живет и бывает Александр Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Во время предвыборной кампании REALTY.TUT.BY рассказывал о жилье кандидатов в президенты и показывал, как оно выглядит. Но попасть в гости нам удалось не ко всем. Пресс-служба Александра Лукашенко сослалась на плотный график президента, Светлана Тихановская — на собственную безопасность, а приехать к Андрею Дмитриеву не удалось из-за срочного собрания в ЦИК по поводу ситуации с задержанием россиян. Рассказываем, что известно о жилье этих кандидатов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В июле мы написали письмо на имя Александра Лукашенко с просьбой принять нас в доме, где он живет или часто бывает. Но пресс-служба ответила, что напряженный график главы государства не позволяет удовлетворить эту просьбу. При этом там не исключили возможности рассмотреть вопрос организации такого интервью в будущем. Поэтому пока мы покажем те резиденции, в которых Александр Лукашенко не только живет, но и бывает, а также может бывать. Резиденцию «Дрозды» мы в этот список нарочно не включали, потому что сейчас там президент появляется максимум на огороде.

Резиденция «Озерный»

Резиденция, где Александр Лукашенко живет постоянно, находится в Острошицком городке. Она называется «Официальная резиденция президента Республики Беларусь «Озерный» и занимает площадь в 88 гектаров.

Тут расположены здания, спортивные площадки, парк, а также огород. Земельный участок на праве постоянного пользования принадлежит «Дипсервису», который и занимается обслуживанием объекта.





Живописное название резиденция «Озерный» получила не случайно. Места там действительно красивые: рядом большое озеро, лес. На этом месте в 18-м веке располагалась дворцово-парковая резиденция графов Тышкевичей, просуществовавшая в этом статусе до Первой мировой войны. После революции на ее базе был создан детский дом, который перед Великой Отечественной войной стал дачей командующего Белорусским военным округом маршала Тимошенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам президента, усадьбу сохранили, «сделали только одну пристройку к дому, где жил военный (речь о Тимошенко. — Прим. TUT.BY). Там территория, конечно, любо-дорого посмотреть, но за это вы должны мне сказать спасибо, что я сберег территорию, не разрушил ничего».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В этой резиденции Александр Лукашенко как минимум принимал Владимира Путина, Жерара Депарье, Стивена Сигала и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Резиденция «Заславль»

Резиденция президента « Заславль » расположена на берегу Минского моря и занимает площадь в 35,7 гектара. Тут расположены несколько особняков, теннисные корты, огород и бассейн.

Ближе к воде расположено многоступенчатое здание, рядом с которым установлена беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



Скриншот видео с сайта президента Беларуси

Земельный участок на праве постоянного пользования тоже принадлежит «Дипсервису», который занимается обслуживанием объекта.

В этой резиденции Александр Лукашенко как минимум принимал Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

Кроме того, в 2014 году в этой резиденции прошло первое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. А в 2008-м именно на ее территории поставил свой шатер глава Ливии Муаммар Каддафи, когда был с визитом в Минске.

Резиденция в Александрии-2

Комплекс в Александрии-2 местные называют не иначе как «резиденция президента». Оно и неудивительно, ведь Александр Лукашенко действительно останавливается тут не только во время визитов на Могилевщину или Витебщину, но и, видимо, иногда просто ночует на малой родине. Например, именно отсюда он вылетал этим летом во Ржев.

На территории резиденции расположено несколько одноэтажных строений, напоминающих гостевые дома, и двухэтажный деревянный коттедж.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Есть тут также баня и беседки. Рядом — спортивная площадка. Она разделена на зоны для игры в баскетбол, волейбол, большой теннис и мини-футбол. В определенные часы здесь можно заниматься бесплатно всем желающим.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Этот земельный участок площадью 3,15 гектара на праве аренды принадлежит компании «Белнефтегаз», которая связана с крупным и влиятельным бизнесменом Алексеем Олексиным. Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания объекта «Комплекс по обслуживанию делегаций в деревне Александрия-2». Сам комплекс тоже принадлежит «Белнефтегазу».

Резиденция в Плавно

Резиденция находится на берегу озера Плавно возле Березинского биосферного заповедника недалеко от Лепеля и разделена на несколько земельных участков общей площадью около 1,4 гектара. Официально она называется гостиничный комплекс «Плавно».

На территории комплекса находится трехэтажный отель, а также гостевые домики, спортивная площадка и баня. Эта земля принадлежит на праве постоянного пользования государственному природоохранному учреждению «Березинский биосферный заповедник», которое и обслуживает объект.



Фото с сайта berezinsky.by

Об этой резиденции Александр Лукашенко вспоминал в 2017 году и говорил, что она простая, совершенно без излишеств — «деревянный дом один к одному». Он также хвалил озеро Плавно, отметив при этом, что вода там особая, «с пресыщением серебра».



Фото с сайта berezinsky.by

При этом сам президент последний раз там был лет 10 назад, вспоминали работники комплекса. Гостил тут и бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. А вообще, снять здесь номер может любой желающий.

Резиденция на Припяти

Резиденция на берегу Припяти находится возле агрогородка Лясковичи в Петриковском районе. Там расположено около десятка зданий: главный корпус, спортивный комплекс, гостевые дома, вертолетная площадка и другое.

Называется все это «Комплекс по обслуживанию делегаций в государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Припятский».



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

В госрегистре недвижимого имущества Беларуси никаких сведений о ней нет. Судя по кадастровой карте, она расположена на большом земельном участке с лесом. У этого участка нет постоянного кадастрового номера, а есть только временный. По общему правилу это значит, что земля еще не до конца оформлена.



Фото: пресс-служба президента Украины

Как рассказывал в апреле Александр Лукашенко, здесь он бывает каждую весну. К тому же именно здесь он в 2017 году принимал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Резиденция на Браславских озерах

В начале 2010-х годов на берегу озера Северный Волос на территории заказника «Межозерный» построили комплекс. На его территории расположены гостевые дома и вертолетная площадка.

Комплекс занимает примерную площадь около 14 гектаров, которые на праве постоянного пользования принадлежат государственному природоохранному учреждению «Национальный парк «Браславские озера». Эта структура и обслуживает объект, который официально называется «комплекс по обслуживанию официальных делегаций». О визите туда Александра Лукашенко рассказывали « Еврорадио » в Нацпарке в 2011 году.



Скриншот: Карта «Гугл»

Информации об этой резиденции немного. Известно, что комплекс строился с нуля, для чего к нему в 2010 году проложили современную дорогу.

Стоит также сказать, что место это — уникальное. Лекарственную глину из озера Северный Волос сравнивают с глинами Мертвого моря, а также в этом водоеме очень чистая вода.

Резиденция в Вискулях

Резиденция в Вискулях в Беловежской Пуще всем известна тем, что именно там было подписано соглашение о прекращении существования СССР и образовании СНГ.

Резиденция хоть и называется правительственной, но Александр Лукашенко сам говорил, что бывает там несколько раз в году.



Фото с сайта belarus.by

Что же касается самого комплекса, то кроме основного здания там есть и другие, в том числе строящееся. Так, в 2019 году напротив главного здания резиденции начали возводить «объект гостиничного назначения» (на изображении слева).



Скриншот: Карта «Гугл»

Вся земля резиденции принадлежит на праве постоянного пользования госучреждению «Национальный парк «Беловежская Пуща».

А что остальные кандидаты?

Андрей Дмитриев был не против показать свой дом, но в назначенное для интервью время ЦИК экстренно собрал кандидатов по поводу усиления мер безопасности в связи с задержанием 33 россиян. Потом Дмитриев отправился в регионы вплоть до самого конца предвыборной гонки. При этом политик не отказывается принять нас у себя дома и после выборов, поэтому расскажем пока общие данные про то, где он живет.

Это дом на 138 квадратных метров (согласно данным Госрегистра недвижимого имущества Беларуси) в деревне Волковичи Дзержинского района (не путать с Волковичами на берегу Птичи в Минском районе). Его они с женой купили около 10 лет назад, а в 2016 году дом перешел по договору дарения тёще политика. На приусадебном участке Андрей Дмитриев также строит баню.

Светлана Тихановская же отказалась показывать квартиру, в которой она живет в Минске, исходя из соображений безопасности, сообщили в ее штабе.