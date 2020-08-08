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В Минске пьяный водитель повредил несколько припаркованных авто
Источник материала: ОНТ
В столице пьяный водитель повредил несколько машин, не справившись с управлением. Об этом
Согласно информации пресс-службы ГАИ, водитель Lada 1993 года рождения, управляя автомобилем, направлялся со стороны проезда Голодеда к улице Ташкентской. Потеряв управление, он врезался в авто марки Volkswagen, которое было припарковано вдоль дороги. Удар не остановил Lada, и машина врезалась в Nissan, который стоял далее. Nissan отнесло вперед, отчего оказались повреждены еще две машины.
Сообщается, что никто не пострадал. В ходе проверки оказалось, что в дыхании у водителя было 2,06 промилле абсолютного этилового спирта.
В ГАИ напоминают: не стоит садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Фото: ГАИ
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В столице пьяный водитель повредил несколько машин, не справившись с управлением. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. Согласно информации пресс-службы ГАИ,...
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