Anytime запретил оставлять машины в центре Минска. Как будет работать каршеринг без интернета?

Источник материала: Tut.by

Пока в сети ходят слухи об отключении интернета в ближайшие дни, мы решили узнать, как смогут и буду ли вообще работать сервисы каршеринга при отключении от всемирной сети.





Без интернета каршеринг не работает

Все автомобили каршеринга связаны с сервисом через интернет. Так что при глобальном отключении от всемирной сети нельзя ни начать аренду, ни завершить ее. Сервис «Везуха» поделился со своими пользователями инструкцией о том, как завершить аренду, если интернет отключили во время движения. После окончания поездки нужно выключить свет и зажигание, закрыть машину вручную, сделать фото автомобиля и скриншот приложения. После этого необходимо связаться со службой поддержки. Чтобы вручную закрыть машину, нужно сначала защелкнуть и захлопнуть водительскую дверь, потом пассажирскую.

— Все вопросы с платежами и перерасчетами сможем решить, как только восстановится связь. В случае проблем время ожидания ответа поддержки может быть существенно выше, — предупредили в службе.

В службе Hello пояснили, что если возникнут проблемы с интернетом, автомобили будут автоматически недоступны для новой аренды. При возникновении проблем с завершением аренды пользователю необходимо будет позвонить в техподдержку — там завершат поездку и уже sms-командой закроют автомобиль. А когда наладится связь — обещают компенсировать все непредвиденные расходы пользователям.

В техподдержке Anytime пояснили, что если у них интернет не отключится, то можно им позвонить, и компания дистанционно завершит аренду. Но в случае отсутствия интернет у обеих сторон запрос на завершение аренды будет зафиксирован, и его выполнят, когда будет возобновлено соединение с интернет. А закрыть машину придется вручную уже описанным выше способом.

Зоны завершения аренды временно меняются



Фото: Anytime

Сервис каршеринга Anytime официально уведомил своих пользователей об изменении границ зон завершения аренды. Так, из разрешенных мест были исключены три зоны — практически весь центр (включая Октябрьскую площадь), район Стеллы и район Дворца Независимости возле ТЦ «Замок». Запрет продлится с сегодняшнего дня и до 10 августа.

Сервисы «Везуха» и Hello никаких изменений в зоны завершения аренды не вносили.