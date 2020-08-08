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Anytime запретил оставлять машины в центре Минска. Как будет работать каршеринг без интернета?
Источник материала: Tut.by
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Без интернета каршеринг не работает
Все автомобили каршеринга связаны с сервисом через интернет. Так что при глобальном отключении от всемирной сети нельзя ни начать аренду, ни завершить ее. Сервис «Везуха» поделился со своими пользователями инструкцией о том, как завершить аренду, если интернет отключили во время движения. После окончания поездки нужно выключить свет и зажигание, закрыть машину вручную, сделать фото автомобиля и скриншот приложения. После этого необходимо связаться со службой поддержки. Чтобы вручную закрыть машину, нужно сначала защелкнуть и захлопнуть водительскую дверь, потом пассажирскую.
— Все вопросы с платежами и перерасчетами сможем решить, как только восстановится связь. В случае проблем время ожидания ответа поддержки может быть существенно выше, — предупредили в службе.
В службе Hello пояснили, что если возникнут проблемы с интернетом, автомобили будут автоматически недоступны для новой аренды. При возникновении проблем с завершением аренды пользователю необходимо будет позвонить в техподдержку — там завершат поездку и уже sms-командой закроют автомобиль. А когда наладится связь — обещают компенсировать все непредвиденные расходы пользователям.
В техподдержке Anytime пояснили, что если у них интернет не отключится, то можно им позвонить, и компания дистанционно завершит аренду. Но в случае отсутствия интернет у обеих сторон запрос на завершение аренды будет зафиксирован, и его выполнят, когда будет возобновлено соединение с интернет. А закрыть машину придется вручную уже описанным выше способом.
Зоны завершения аренды временно меняются
Сервис каршеринга Anytime официально уведомил своих пользователей об изменении границ зон завершения аренды. Так, из разрешенных мест были исключены три зоны — практически весь центр (включая Октябрьскую площадь), район Стеллы и район Дворца Независимости возле ТЦ «Замок». Запрет продлится с сегодняшнего дня и до 10 августа.
Сервисы «Везуха» и Hello никаких изменений в зоны завершения аренды не вносили.
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Сервис каршеринга Anytime ввел изменения в зону, разрешенную для парковки арендных авто. Из карты исключили большой участок в центре Минска.
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