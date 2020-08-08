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За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

08.08.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский. Свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Высокая явка также в Могилёвской области – проголосовали более 37 %. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Свыше 300 тысяч минчан определились со своим кандидатом. В Минской области явка превысила 29 %.

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей превысила 32%

8 августа – заключительный день досрочного голосования. Избирательные участки работают до 20:00. Перерыв на обед с 14:00 до 16:00 часов. 

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. По данным Центризбиркома за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси превысила 32 %, сообщили в...
 
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