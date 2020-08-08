ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

08.08.2020 16:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. 8 августа – последний день. С самого утра на участки приходят все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»

Возможность заранее определиться с выбором удобна для тех, кто спланировал этот уик-энд за городом или по какой-либо причине не сможет 9 августа принять участие в выборах.

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Голосовать приходят семьями. Так, на участок в 29-й гимназии столицы премьер-министр Роман Головченко приехал вместе с супругой Ириной и двумя дочками.

Игорь Сергеенко: от голоса каждого белоруса зависит будущее нашей страны

Сегодня у главы правительства рабочий день, потому первое же окошко в плотном графике премьер использовал, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Так сложилось, что голосуем тогда, когда выдается минута времени. На самом деле все члены правительства очень плотно работали в это время по республике – посещали предприятия, встречались с коллективами, выясняли, какие надо решить вопросы, что волнует население.

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Сегодня небольшая пауза выдалась, решили воспользоваться и проголосовать. Мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойные за свою жизнь, у них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя.

Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»

Ирина Головченко:
Мы с супругом не обсуждали, потому что у нас, в принципе, выбор очевиден. И в семье консенсус.

Люди в материале: Роман Головченко, Ирина Головченко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. 8 августа – последний день. С самого утра на участки приходят все больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор Конюк призвал белорусов не участвовать в несанкционированных акциях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика